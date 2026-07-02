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Motosikletli trafik canavarları jandarmadan kaçamadı

Aksaray’da hem kendi canlarını hem de trafikteki diğer sürücülerin canını hiçe sayarak karayolunda akrobatik hareketler yapan ve bu görüntüleri sosyal medyada yayınlayan 4 motosiklet sürücüsü, jandarmanın takibiyle yakalandı. Gençlere yaklaşık 300 bin lira ceza kesilirken, motosikletler trafikten men edildi.

Motosikletli trafik canavarları jandarmadan kaçamadı

Olay, Aksaray-Adana kara yolu üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, motosikletlerle akrobasi hareketleri yaparak hem kendi canlarını hem de trafikteki diğer sürücülerin canlarını hiçe sayarak trafiği tehlikeye düşüren 4 genç, o anları arkadaşlarına kayda aldırıp, görüntüleri daha sonra sosyal medyada paylaştı.

Motosikletli trafik canavarları jandarmadan kaçamadı 1

TRAFİĞİ TEHLİKEYE ATAN MOTOSİKLETLİLERE JANDARMA 'DUR' DEDİ

Sosyal medya üzerinde görüntüleri fark eden jandarma ekipleri, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatarak şahısların peşine düştü. Aksaray İl Jandarma Komutanlığına bağlı Taşpınar Jandarma Karakol Komutanlığı ve Trafik Jandarması ekiplerince yapıla çalışmalarda sürücülerin Z.T. (19), E.U. (21), A.A. (18) ve R.Ö. (24) olduğu tespit edildi.

Motosikletli trafik canavarları jandarmadan kaçamadı 2

4 GENÇ YAKALANDI CEZA KESİLDİ

Aksaray’ın merkeze bağlı Taşpınar beldesinde oldukları belirlenen 4 genç yakalandı. Gençlere tescilsiz ve plakasız motosiklet kullanmak, sürücü belgesiz ve kasksız araç sevk etmek, trafik güvenliği ve düzenine ilişkin diğer kuralları ihlal etmekten yaklaşık 300 bin lira ceza kesildi. Motosikletler trafikten men edilirken, gözaltına alınan şüpheliler işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Aksaray motosiklet trafik ceza işlemleri
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