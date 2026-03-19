HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  3. Yaşam

Motosikletlinin metrelerce sürüklendiği feci kaza kamerada

Bursa’da hızla seyir halindeki motosikletli, dönüş yapan otomobile çarpıp metrelerce savruldu. Kazaya tanık olanlar yaşadığı şok sonrası yardıma koşarken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, hızla seyreden motosiklet sürücüsü, dönüş yapmak isteyen otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savrularak ağır yaralandı. Kaza anı ise çevrede bulunan bir kameraya saniye saniye yansıdı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan sürücünün durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Bursa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Suudi Arabistan'a peş peşe füzeler düştü: "Yeni bir çatışma seviyesi başladı"

HSK Kararnamesi yayımlandı: 12 hakim ve savcının görev yeri değişti

(Özet) Liverpool - Galatasaray Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

OnlyFans’tan servet kazanmıştı! Şimdi ise...

Küresel piyasalar merakla bekliyordu! Fed'in faiz kararı belli oldu

Sürücüler dikkat: Artık denetim noktaları sorgulanabilecek

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.