MR cihazında unutuldu, kabus dolu dakikaları anlattı: 'Ya kalp krizi geçirip ölseydim?'

İzmir Tire Devlet Hastanesi'nde baş dönmesi şikayetiyle Nöroloji Polikliniği’ne başvuran bir kadın, iddiaya göre MR cihazında tam bir saat boyunca unutuldu. Cihazın içinde dakikalarca mahsur kalan kadın korku dolu anlarını anlattı. Yaşadığı travmayı atlatamayan Esra Akgüneş, bu ihmalin peşini bırakmayacağını belirterek, "Ya orada panikten kalp krizi geçirip ölseydim? Bunun hesabını kim verecekti? Bu sorumsuzluk. Sorumluların bulunması için sonuna kadar hakkımı arayacağım ve şikayetçiyim." dedi.

İzmir Tire Devlet Hastanesi’nde baş dönmesi şikayetiyle Nöroloji Polikliniği’ne başvuran bir kadın, iddiaya göre MR cihazında tam bir saat boyunca unutuldu. Cihazın içinde dakikalarca mahsur kalan kadın, yaşadığı korku dolu anların ardından hastane personelinden yalnızca "Geçmiş olsun" yanıtını aldı.

CİHAZDA FENALAŞTI!

İzmir’de yaşayan üç çocuk annesi Esra Akgüneş, dün Tire Devlet Hastanesine baş dönmesi şikayetiyle Nöroloji Polikliniği’ne başvurdu. Doktor muayenesinin ardından Akgüneş’e aynı gün için MR randevusu verildi. Saat 11.45’te cihaza alınan Akgüneş’e görevliler, işlemin 10-15 dakika süreceğini belirtti. Ancak aradan uzun süre geçmesine rağmen Akgüneş cihazın içinde kaldı. Cihazda fenalaşan Akgüneş, unutulduğunu fark edince panik yaşayarak sesini duyurmak için bağırıp ve cihazı yumruklamaya başladı.

KENDİ İMKANLARIYLA CİHAZDAN ÇIKTI!

Akgüneş, kimsenin gelmemesi üzerine kendi imkanlarıyla cihazdan çıkmayı başardı. MR odasından çıkıp durumu tesadüfen karşılaştığı bir sekretere anlatan Akgüneş, "Geçmiş olsun, durumu başhekimliğe anlatın" yanıtını aldı. Bunun üzerine 184 Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi’ni arayarak şikayet kaydı oluşturan Akgüneş, ardından hastane Başhekimliği’ne giderek olayı bildirdi. Başhekimlik yetkililerinin "konuyla ilgileneceklerini" söylemesi üzerine Akgüneş evine gönderildi.

"KALP KRİZİ GEÇİRİP ÖLSEYDİM"

Yaşadığı travmayı atlatamayan Esra Akgüneş, bu ihmalin peşini bırakmayacağını belirterek şunları söyledi:

"Vertigo şikayetiyle geldim, 15 dakikalık dedikleri yerde bir saate yakın kaldım. Başım döndüğü için gözlerim kapalıydı. Unutulduğumu anladığımda dehşete düştüm. Ya orada panikten kalp krizi geçirip ölseydim? Bunun hesabını Tire Devlet Hastanesi’nde kim verecekti? Bu sorumsuzluk. Sorumluların bulunması için sonuna kadar hakkımı arayacağım ve şikayetçiyim."

İzmir İl Sağlık Müdürlüğü, olayla ilgili sorumlular hakkında inceleme başlatıldığını açıkladı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

