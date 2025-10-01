HABER

MR (Manyetik Rezonans) nedir, nasıl çekilir?

MR olarak anılan ve Manyetik Rezonans ifadesinin baş harflerinden meydana gelen görüntüleme yöntemi, birçok hastalığın teşhisi için kullanılması doktorlar tarafından gerekli görülen bir yöntemdir. Diğer görüntüleme tekniklerinden çeşitli özellikleri ile ayrılan MR, sağlık alanındaki teknolojik gelişmelerin bir sonucu olarak kullanılmaktadır.

Ferhan Petek

Teknolojinin gelişmesi sağlık alanında da olumlu etkilere neden olmuş ve birçok hastalığın tanı, teşhis ve tedavi süreçleri hızlanmıştır. Doktorların kullandıkları cihazlar ve yöntemler sayesinde hem erken teşhis olasılıkları artarak hastalıkların vaktinde teşhis edilmesi ve tedavi süreçlerinin başlatılması sağlanmış hem de operasyonlar ve ameliyatlar hem doktorlar hem de hastalar için eskiye oranla birçok bakımdan daha rahat hale gelmiştir.

MR nedir?

Emar, MR ya da manyetik rezonans, bir hastalığın tanısında ya da tedavisi için radyo dalgaları, bilgisayar ve mıknatıstan yararlanarak bedenin detaylı bir şekilde görüntülenmesini sağlayan testin adıdır. Bu manyetik rezonans görüntüleme belli başlı anatomik yapıları diğer yapılardan net bir şekilde ayırt edebilmek, hastalıklı ve sağlıklı dokular arasındaki farklılıkları saptayabilmek, tanımlayabilmek için kullanılan bir tekniktir.

İki tür MR vardır. Açık MR görüntüleri çeken makine türünü ifade eder. Genel olarak açık bir emar cihazında alt ve üst kısımlar kapalı aralarında ise hastanın uzanması için geniş bir boşluk yer alan iki düz mıknatıs içermektedir. Bu sayede kapalı olan makinelerde yaşanan klostrofobik hissin önüne geçmek hedeflenmiştir. Ancak kapalı emar cihazları açık emar cihazları kadar net görüntüler vermeyebilir.

MR çekimi her durumda ve her hastaya uygulanamayabilir. Kime emar uygulanacağının belirlenmesi için de doktorlar önceden kontrol ve tetkikler yaparlar. Bu durumun nedeni cihazın bazı uyarıcı etkilerinin bulunmasıdır. Hastaların kullandıkları cihazlar MR için uygun ve güvenli olduklarına dair sertifika içermezlerse MR cihazına girmek sakıncalı olabilir. Bu cihazlardan bazıları şunlardır:

  • Omurga uyarıcıları
  • Bagus sinir uyarıcıları
  • Kalp pili
  • Defibrilatör
  • Metalik eklem protezleri
  • Mesane uyarıcıları
  • Narkotik ilaçlar
  • Ağrı kesici bazı ilaçlar
  • Kalpte yer almayan stentler
  • Kan pıhtısı filtreleri gibi filtreler

Manyetik rezonans nedir?

Manyetik rezonans MR ifadesinin açılımıdır ve vücudun farklı bölgeleri için değişik amaçlara yönelik kullanılabilir. Emar yöntemi daha çok şu hastalıkların değerlendirilmeleri için kullanılmaktadır:

  • Migren
  • Şiddetli baş ağrıları
  • Beyin tümörü şüphesi bulunan kişiler
  • Epileptik nöbet geçiren hastalar
  • Nörolojik hastalıklar
  • Göz problemleri
  • Kulak sorunları
  • Çene eklemi sorunu olan hastalar
  • Kemik yapılarında rahatsızlıklar
  • Spor yaralanmaları
  • Omurga sorunları
  • Disk kaymaları
  • Omuz ve diz gibi eklem sorunları
  • Göğüs hastalıkları
  • Karın hastalıkları
  • İç organ rahatsızlıkları
  • Sırttaki rahatsızlıklar
  • Kafa bölgesine yönelik incelemeler
  • Hipofiz
  • Toplardamar sistemleri
