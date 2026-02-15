MrBeast 2025'e damga vurdu! 1 yılda servetine servet kattı

Video paylaşım platformu YouTube, 21'inci yılını geride bıraktı. Dijital video platformu yayın hayatında önemli bir kilometre taşını geride bırakırken, platformda içerik üreten en popüler isimlerden biri, 2025 yılında elde ettiği devasa kazançla zirvedeki yerini sağlamlaştırdı.

MRBEAST ZİRVEYİ KAPTIRMADI

Platformun 21. yıldönümünde en çok konuşulan konulardan biri ise içerik üreticilerinin kazançları oldu.

AA'da yer alan habere göre, "MrBeast" olarak tanınan ABD'li Jimmy Donaldson, 85 milyon dolarlık kazancıyla 2025 yılının en çok kazanan içerik üreticisi olarak zirvedeki yerini koruyor.

Dijital pazarlama hizmeti veren Global Media Insight verilerine göre, YouTube'un Ocak 2026 itibarıyla 2,7 milyar aktif kullanıcısı bulunuyor.