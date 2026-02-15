HABER

Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin, Münih'te MİT Başkanı Kalın ile görüştü

Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, Almanya'nın Münih kentinde Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın ile bir araya geldi.

Irak Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Hüseyin, 62. Münih Güvenlik Konferansı kapsamında bulunduğu Münih'te, 14 Şubat'ta ikametgahında MİT Başkanı Kalın ile görüştü.

Görüşmede Irak ile Türkiye arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi imkanları ele alınırken, Orta Doğu'daki son gelişmeler de değerlendirildi.

Tarafların ayrıca "Suriye hükümeti ile Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasında imzalanan anlaşmaya ilişkin son durumu gözden geçirdiği", ilgili tarafların anlaşma hükümlerini uygulama konusundaki bağlılığından memnuniyet duyduklarını ifade ettikleri ve bunun bölgesel istikrara katkı sağlayacağını vurguladıkları belirtildi.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Almanya İbrahim Kalın Irak MİT Münih milli istihbarat teşkilatı
