MSB 3097 sürekli işçi alımı kura sonuçları açıklandı: MSB işçi alımı kura sonuçları sorgulama ekranı...

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla yayımladığı ilanla 3097 sürekli işçi alımı yapacağını duyurmuştu. 25-29 Temmuz tarihleri arasında alınan başvuruların ardından, 14 Ağustos tarihinde noter huzurunda kura çekimi gerçekleştirildi. Adayların merakla beklediği kura sonuçları, bugün itibarıyla MSB'nin Personel Temin (PERTEM) internet sitesi üzerinden erişime açıldı.

Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve diğer gerekli bilgilerini girerek kura sonuçlarını sorgulayabilecekler. Sonuç ekranında, adayın asil listede mi yoksa yedek listede mi yer aldığı bilgisi yer alacak. Ayrıca, sınav gerektiren pozisyonlara başvuran adayların da sonuçları bu platform üzerinden ilan edilecek.

MSB İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanlığı '2025 Yılı 3 bin 97 Sürekli İşçi Temini Kura Sonuç Duyurusu' yayımlanmıştır. Detaylı bilgiye 'https://personeltemin.msb.gov.tr' internet adresinden ulaşabilirsiniz" ifadelerine yer verildi. Bu açıklama, adayların doğru ve güncel bilgilere ulaşması açısından büyük önem taşıyor.

MSB İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Kura sonuçlarının açıklanmasının ardından, asil listede yer alan adaylar için belgelerin teslimi, mülakat ve diğer değerlendirme süreçleri başlayacak. Yedek listede yer alan adaylar ise, asil listeden herhangi bir adayın eksik evrak teslim etmesi veya diğer nedenlerle göreve başlamaması durumunda, yedek sırasına göre çağrılacaklar. Bu nedenle, yedek listede yer alan adayların da süreci yakından takip etmeleri gerekiyor.

Sınava tabi unvanlara başvuran adaylar için ise, yazılı ve/veya sözlü sınav tarihleri ve yerleri ayrıca ilan edilecek. Bu adayların, sınavlara hazırlıklı olmaları ve MSB'nin internet sitesi üzerinden yapılacak duyuruları takip etmeleri önem arz ediyor. MSB, işçi alım sürecinin şeffaf ve adil bir şekilde yürütülmesi için titizlikle çalışıyor. Adayların, resmi kaynaklardan yapılan açıklamaları dikkate alarak, yanıltıcı bilgilere itibar etmemeleri gerekiyor.

MSB'nin 3097 sürekli işçi alımı kura sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, başvuru süreci önemli bir aşamayı geride bıraktı. Adayların bundan sonraki süreçte, MSB'nin resmi internet sitesi üzerinden yapılacak duyuruları takip etmeleri ve gerekli belgeleri zamanında teslim etmeleri büyük önem taşıyor. Tüm adaylara başarılar dileriz.