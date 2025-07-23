HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

MSB acı haberi duyurdu: Hava Savunma Üsteğmen Tuğrul Özsu araç kazasında şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Hava Savunma Üsteğmen Tuğrul Özsu'nun araç kazasında şehit olduğunu duyurdu.

MSB acı haberi duyurdu: Hava Savunma Üsteğmen Tuğrul Özsu araç kazasında şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Malatya’da meydana gelen trafik kazasında, Hava Savunma Üsteğmen Tuğrul Özsu'nun şehit olduğunu duyurdu.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler başsağlığı mesajı yayımladı. Milli Savunma Bakanlığından sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

"Kahraman silah arkadaşımız, 23 Temmuz 2025 tarihinde araç kazasında şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim."

MSB acı haberi duyurdu: Hava Savunma Üsteğmen Tuğrul Özsu araç kazasında şehit oldu 1

Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Alevlerin arasından kurtuldu, gözyaşlarıyla müdürüne sarıldıAlevlerin arasından kurtuldu, gözyaşlarıyla müdürüne sarıldı
İran duyurdu! Onay verildi, tarih ise...İran duyurdu! Onay verildi, tarih ise...

Anahtar Kelimeler:
şehit
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kamu işçilerinin toplu sözleşmesinde yeni gelişme!

Kamu işçilerinin toplu sözleşmesinde yeni gelişme!

Enpara duyurdu! İBAN numaraları bile değişecek

Enpara duyurdu! İBAN numaraları bile değişecek

Müebbet hapse haksız tahrik indirimi: 24 yıla düşürüldü

Müebbet hapse haksız tahrik indirimi: 24 yıla düşürüldü

İran duyurdu! Onay verildi, tarih ise...

İran duyurdu! Onay verildi, tarih ise...

Bilim insanları duyurdu: Bu ilçemiz 1 metre çöktü!

Bilim insanları duyurdu: Bu ilçemiz 1 metre çöktü!

Sosyal medya fenomenini pusu kurup öldürmüşlerdi! Eşi o mesajı açıkladı

Sosyal medya fenomenini pusu kurup öldürmüşlerdi! Eşi o mesajı açıkladı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.