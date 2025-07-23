MSB acı haberi duyurdu: Hava Savunma Üsteğmen Tuğrul Özsu araç kazasında şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Malatya’da meydana gelen trafik kazasında, Hava Savunma Üsteğmen Tuğrul Özsu'nun şehit olduğunu duyurdu.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler başsağlığı mesajı yayımladı. Milli Savunma Bakanlığından sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

"Kahraman silah arkadaşımız, 23 Temmuz 2025 tarihinde araç kazasında şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim."

Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır