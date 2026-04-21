MSB: "Bir helikopter kaza kırıma uğradı, personelde olumsuz bir durum yok"

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kara Havacılık Komutanlığına ait CH-47 Ağır Nakliye Helikopterinin eğitim uçuşu sırasında Ankara Temelli'de kaza kırıma uğradığını, helikopterde bulunan personelde herhangi olumsuz bir durumun olmadığını bildirdi.

MSB: "Bir helikopter kaza kırıma uğradı, personelde olumsuz bir durum yok"

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kara Havacılık Komutanlığına ait CH-47 Ağır Nakliye Helikopterinin eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğradığını bildirdi.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kara Havacılık Komutanlığımıza ait bir CH-47 Ağır Nakliye Helikopterimiz, eğitim uçuşu icra ettiği Ankara Temelli bölgesinde henüz bilinmeyen bir nedenle kaza kırıma uğramıştır. Personelimizde herhangi bir olumsuz durum yoktur. Kaza kırım nedeni yapılacak detaylı inceleme sonucunda belirlenecektir."
Kaynak: AA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ABD Başkanı Trump: "Ateşkesi uzattım"ABD Başkanı Trump: "Ateşkesi uzattım"
ABD ile İran'dan müzakere kararı! ABD ile İran'dan müzakere kararı!

