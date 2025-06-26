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MSB'den 'Çelik kubbe' açıklaması: 'Tüm ülkeye yaymayı planlıyoruz'

Milli Savunma Bakanlığı'ndan Çelik Kubbe'yle ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, "Hava savunma sistemimize yatırım yaparak, katmanlı hava savunma sistemini tüm ülkemize yaymayı planlıyoruz." ifadelerine yer verildi.

MSB'den 'Çelik kubbe' açıklaması: 'Tüm ülkeye yaymayı planlıyoruz'
Ufuk Dağ

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Milli Savunma Bakanlığı
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