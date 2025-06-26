MSB'den 'Çelik kubbe' açıklaması: 'Tüm ülkeye yaymayı planlıyoruz'
Milli Savunma Bakanlığı'ndan Çelik Kubbe'yle ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, "Hava savunma sistemimize yatırım yaparak, katmanlı hava savunma sistemini tüm ülkemize yaymayı planlıyoruz." ifadelerine yer verildi.
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