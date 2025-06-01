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MSB’den Hava Kuvvetleri’nin 114’üncü kuruluş yıl dönümüne özel klip

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hava Kuvvetleri’nin 114’üncü kuruluş yıl dönümünde "Göklerdeki gücümüz daim olsun" notuyla özel bir klip paylaştı.

MSB’den Hava Kuvvetleri’nin 114’üncü kuruluş yıl dönümüne özel klip

MSB, Hava Kuvvetleri’nin 114’üncü kuruluş yıl dönümüne özel bir klip paylaştı. MSB tarafından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
"Göklerin sancağı dalgalanır yıldızla, 114 yılın kudreti, çelikten kanatlarla! Türk Hava Kuvvetlerimizin 114’üncü kuruluş yıl dönümünü gurur ve minnetle kutluyor, şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden gazilerimizi rahmetle anıyoruz. Göklerdeki gücümüz daim olsun."

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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