MSB'den 'Trabzon' iddiasına yalanlama!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Kaynakları, İskenderun Deniz Er Eğitim Alayı'nın Trabzon’a taşınacağı yönündeki iddiaları yalanlayarak İskenderun'a yeni bir tugayın gönderileceği ve asker sayısının 8 bine çıkarılacağını açıkladı.

Devrim Karadağ

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, İskenderun Deniz Er Eğitim Alayı'nın Trabzon'a taşınacağına yönelik iddiaların doğru olmadığını ve alayın başka bir şehre taşınması yönünde bir plan bulunmadığını bildirdi.

Bakanlık kaynakları konuya ilişkin açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"İskenderun Deniz Er Eğitim Alayı'nın Trabzon'a taşınacağına yönelik iddialar basında yer almaktadır. İskenderun Deniz Er Eğitim Alayı'nın başka bir şehre taşınması yönünde bir plan bulunmamaktadır. İskenderun'da yeni kurulan amfibi kolordusuna bağlı bir tugayın konuşlanması ile birlikte asker sayısı sekiz bine kadar çıkacaktır."

