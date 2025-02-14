MSB duyurdu: 7 terörist öldürüldü! "Teröristler neredeyse hedefimiz orası"

Son dakika: MSB sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MSB'nin paylaşımında şu ifadeler kullanıldı:

"Terörist neredeyse hedefimiz orası!

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Haftanin ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit ettiği 3 PKK’lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde belirlediği 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.

Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğiz."

Terörist neredeyse hedefimiz orası!



Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Haftanin ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit ettiği 3 PKK’lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde belirlediği 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle… pic.twitter.com/1leRtKe96d — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 14, 2025

Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır