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  4. MSB duyurdu: 7 terörist öldürüldü! "Teröristler neredeyse hedefimiz orası"

MSB duyurdu: 7 terörist öldürüldü! "Teröristler neredeyse hedefimiz orası"

14.02.2025 11:28
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Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada Irak'ın kuzeyinde 3, Suriye'nin kuzeyinde ise 4 PKK'lı teröristin öldürüldüğünü duyurdu.

MSB duyurdu: 7 terörist öldürüldü! "Teröristler neredeyse hedefimiz orası"

Son dakika: MSB sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MSB'nin paylaşımında şu ifadeler kullanıldı:

"Terörist neredeyse hedefimiz orası!

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Haftanin ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit ettiği 3 PKK’lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde belirlediği 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.

Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğiz."

Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
suriye pkk terörist Irak msb
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