MSB duyurdu: İran sınırında ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı, İran hudut hattında uyuşturucu madde ele geçirildiğini duyurdu.

MSB duyurdu: İran sınırında ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İran hudut hattında devriye sırasında uyuşturucu madde ele geçirildiğini açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, hudut birliklerinin 7 gün 24 saat devriye faaliyetlerini sürdürdüğü belirtildi. 6'ncı Hudut Tugay Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen devriye sırasında, iki çanta içerisinde toplamda 6 kilo 700 gram uyuşturucu madde bulundu. Ele geçirilen uyuşturucu madde, Çaldıran İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edilmiştir.

