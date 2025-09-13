MSB duyurdu: İran sınırında ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İran hudut hattında devriye sırasında uyuşturucu madde ele geçirildiğini açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, hudut birliklerinin 7 gün 24 saat devriye faaliyetlerini sürdürdüğü belirtildi. 6'ncı Hudut Tugay Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen devriye sırasında, iki çanta içerisinde toplamda 6 kilo 700 gram uyuşturucu madde bulundu. Ele geçirilen uyuşturucu madde, Çaldıran İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edilmiştir.

