Konya'da NATO hamlesi: İtalya'ya ait SAMP/T konuşlandırıldı

Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı'ndan Konya'da konuşlandırılan SAMP-T ve Çelik Kubbe'ye ilişkin açıklama yapıldı.

NATO HAMLESİ

Açıklamada, "NATO Daimi Savunma Planı kapsamında ittifakın hava savunmasının güçlendirilmesi amacıyla İtalya'ya ait bir adet SAMP/T Hava Savunma Sistemi bugün 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığında konuşlandırılmıştır" ifadelerine yer verildi.

Milli Savunma Bakanlığının haftalık basın bilgilendirme toplantısı, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ’nin (TUSAŞ) Kahramankazan yerleşkesinde gerçekleştirildi. Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, 6 Temmuz 2023’te başlatılan düzenli basın bilgilendirme toplantılarının bugün 150’ncisinin gerçekleştirildiğini belirterek, basın mensuplarına teşekkür etti. Aktürk, 28 Haziran’da 53’üncü kuruluş yıl dönümünü kutlayacak TUSAŞ’ın geliştirdiği özgün platformlar ve ileri teknoloji ürünleriyle Türk Silahlı Kuvvetlerinin harekat kabiliyetine önemli katkılar sunduğunu söyledi. TUSAŞ’ta KAAN, HÜRJET, HÜRKUŞ, ANKA, AKSUNGUR, Süper Şimşek, GÖKBEY ve ATAK helikopterleri ile uydu ve uzay sistemleri başta olmak üzere çok sayıda stratejik projenin geliştirildiğini ifade eden Aktürk, "Temel eğitim uçağımız HÜRKUŞ ile ilk milli genel maksat helikopterimiz GÖKBEY’in bu yıl içerisinde Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın envanterine alınması planlanmaktadır" dedi.

MKE’NİN YENİ SİSTEMLERİ EUROSATORY’DE TANITILDI

Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ’nin (MKE) geliştirdiği sistemlerin de uluslararası platformda sergilendiğini belirten Aktürk, Tolga Yakın Hava Savunma Sistemi’nde yer alan 20 milimetrelik silah sisteminin Macaristan’ın insansız kara aracına, 81 milimetre havan namlu grubunun ise Slovenya’nın paletli insansız kara aracına entegre edilerek, Paris’teki Eurosatory 2026 Fuarı’nda ilk kez tanıtıldığını bildirdi. Aktürk ayrıca, Mobil Araç Platformu (MAP) DUAL’in PMT-76 platform makineli tüfek ile entegre edilerek, test atışlarının başarıyla tamamlandığını kaydetti.

DENİZ KUVVETLERİNE YENİ PLATFORMLAR TESLİM EDİLECEK

Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen savunma sanayii ürünlerinin envantere kazandırılmasının sürdüğünü vurgulayan Aktürk, 20 Haziran’da İstanbul Tersanesi Komutanlığında gemi teslim ve hizmete giriş törenleri düzenleneceğini belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleri ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in katılımıyla gerçekleştirilecek törene ilişkin bilgi veren Aktürk, Contraamiral Roman (261) Korveti’nin Romanya Deniz Kuvvetlerine teslim edileceğini ifade etti. Aktürk, TCG Koçhisar Açık Deniz Karakol Gemisi, TCG Ç-161 Yeni Tip Çıkarma Gemisi, TCG Gökırmak Kıyı Römorkörü ile milli sistemlerle modernize edilen TCG 18 Mart Denizaltısı’nın da hizmete alınacağını söyledi. Aktürk, ayrıca 4’üncü istif sınıfı fırkateyn İçel’e bayrak çekileceğini, Kocatepe Hava Savunma Harbi Muhribi’nin üst bina bloğunun kızağa konulacağını, Pirana Kamikaze İnsansız Deniz Aracı ile Baykar Kalkan İHA’nın da envantere alınacağını açıkladı.

"TÜRKİYE, NATO’YA KUVVET KATKISI SAĞLAYAN İLK BEŞ MÜTTEFİK ARASINDA"

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in Brüksel’de gerçekleştirilen Ukrayna Savunma Temas Grubu ile NATO Savunma Bakanları Toplantısı’na katıldığını belirten Aktürk, şu ifadeleri kullandı:

"NATO Savunma Bakanları Toplantısı için Brüksel’e giden ve NATO Daimî Temsilciliğimiz ile Türk Askerî Temsil Heyeti Başkanlığımızı ziyaret eden sayın bakanımız, bugün (18 Haziran) Brüksel’de icra edilen ‘Ukrayna Savunma Temas Grubu Toplantısı’ ile ‘NATO Savunma Bakanları Toplantısı’na iştirak etmektedir. NATO’nun caydırıcılık ve savunma duruşu, Ukrayna’ya sağlanacak destek ile bölgesel ve küresel güvenlik konularının ele alındığı toplantılar kapsamında sayın bakanımız tarafından NATO’ya kuvvet katkısı sağlayan müttefikler arasında daima ilk beş içerisinde yer alan Türkiye’nin başta NATO harekât ve misyonları olmak üzere İttifak’ın savunma ve caydırıcılık duruşuna sağladığı katkılar, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin modernizasyon sürecinde kaydedilen ilerlemeler ile yüzde 5 savunma harcaması hedefine yönelik çalışmalarımız ve bu konudaki kararlılığımız, Ukrayna’ya ikili düzeyde ve NATO çerçevesinde sağladığımız destek ve katkılar ile bölgede adil, kalıcı ve sürdürülebilir barışın tesisine yönelik diplomatik girişimlere verdiğimiz destek, Ankara’da gerçekleştirilmesi planlanan NATO Devlet ve Hükûmet Başkanları Zirvesi’ne yönelik hazırlıklarımız ve beklentilerimiz ile İran-ABD Savaşı’nı sona erdirmek amacıyla varılan mutabakattan duyduğumuz memnuniyet vurgulanacaktır. Sayın bakanımız toplantılar vesilesiyle Fransa ve Hollandalı mevkidaşlarıyla gerçekleştireceği ikili görüşmelerde savunma ve güvenlik gündemini, ikili ve çok taraflı ilişkileri ve iş birliğini geliştirme imkânlarını ele alacaktır."

6 TERÖRİST TESLİM OLDU, 778 KİLOGRAM UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Türk Silahlı Kuvvetlerinin terörle mücadele faaliyetlerine ilişkin de bilgi veren Aktürk, "Hafta içerisinde 6 PKK’lı terörist daha teslim olmuş, operasyon bölgelerinde mağara, sığınak ve barınak ile mayın ve el yapımı patlayıcı tespit ve imha çalışmaları etkin şekilde icra edilmiştir" şeklinde konuştu.

Hudut güvenliği faaliyetleri kapsamında ise son bir haftada yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan 376 kişinin yakalandığını, 2 bin 112 kişinin ise engellendiğini belirten Aktürk, "1 Ocak’tan bugüne kadar yakalananların sayısı 4 bin 534’e, engellenen kişi sayısı ise 38 bin 305’e ulaşmıştır" dedi.

Aktürk ayrıca, Van ve Hakkari hudut hattında gerçekleştirilen arama tarama faaliyetlerinde toplam 778 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiğini bildirdi.

YANGIN SEZONU HAZIRLIKLARI TAMAMLANDI

Bakanlığın insani yardım faaliyetleri ile afetlerle mücadele çalışmalarına da değinen Aktürk, "Yeşil vatanımızın korunmasına destek sağlamak amacıyla 2026 yılı yangın sezonu için Bakanlığımız ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında bulunan ‘Tahsis ve Rezerv Güç Protokolü’ kapsamında planlanan hava araçları konuş yeri intikalleri tamamlanmıştır" ifadelerini kullandı.

"ABD İLE İRAN ARASINDA ÇATIŞMALARIN SONA ERDİRİLMESİ AMACIYLA VARILAN MUTABAKATI MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUZ"

Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı, ABD ile İran arasında çatışmaların sona erdirilmesi amacıyla mutabakata varılmasının memnuniyetle karşılandığını belirterek, anlaşmanın bölgede kalıcı barış, güvenlik ve istikrara katkı sağlamasını temenni ettiklerini bildirdi. Bakanlık, ABD ile İran arasında varılan mutabakata ilişkin, "ABD ile İran arasında çatışmaların sona erdirilmesi amacıyla varılan mutabakatı memnuniyetle karşılıyor, söz konusu mutabakatın bölgede kalıcı barış, güvenlik ve istikrara katkı sağlamasını temenni ediyoruz. Ülkemiz, bölgesel barış ve istikrarın korunmasını önceleyen yaklaşımını sürdürmekte, sorunların diyalog ve diplomasi yoluyla çözümünü desteklemektedir. Bu kapsamda mutabakatın korunması ve sabote edilmesine yönelik girişimlerin önlenmesi bakımından ilgili tüm tarafların sağduyulu, itidalli ve sorumlu bir tutum sergilemesi büyük önem taşımaktadır. Hürmüz Boğazı’ndaki gelişmeler de yakından takip edilmektedir. Enerji arz güvenliği, deniz ticareti ve seyrüsefer emniyetinin korunması küresel istikrar açısından büyük önem taşımaktadır. Ülkemiz, uluslararası hukuk çerçevesinde bu alanlarda yürütülecek çalışmalara katkı sağlamaya hazırdır" ifadeleri kullanıldı.

"SAMP/T BUGÜN KONYA’DA KONUŞLANDIRILDI"

Konya’da konuşlandırılan İtalyan SAMP/T Hava Savunma Sistemi ile Çelik Kubbe Projesi’ne ilişkin soruları da yanıtlayan Bakanlık, "NATO Daimi Savunma Planı kapsamında ittifakın hava savunmasının güçlendirilmesi amacıyla İtalya’ya ait bir adet SAMP/T Hava Savunma Sistemi, bugün 3’üncü Ana Jet Üs Komutanlığında konuşlandırılmıştır" açıklamasını yaptı.

Türkiye’nin yerli ve milli hava savunma sistemlerini geliştirmeye devam ettiğini belirten Bakanlık, "Bu kapsamda Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın envanterindeki Siper Hava Savunma Silah Sistemi, 12 Haziran’da Sinop Atış Alanı’nda gerçekleştirilen test kapsamında yüksek süratli ve manevra kabiliyetine sahip Süper Şimşek hava hedefini başarıyla imha ederek, tam harekat kabiliyetine ulaşmıştır. Çelik Kubbe Projesi’yle yürütülen tüm çalışmaların temel amacı, ülkemizin çok katmanlı hava ve füze savunma kapasitesini güçlendirmek, caydırıcılığını artırmak ve milli güvenliğini en üst seviyede teminat altına almaktır" ifadelerini kullandı.

5 ÜLKEDEN 503 PERSONELE KOMANDO EĞİTİMİ

Türkiye’nin dost ve müttefik ülkelere yönelik eğitim faaliyetlerinin sürdüğünü belirten Bakanlık, "Bakanlığımız tarafından birçok dost ve müttefik ülke ile imzalanan ikili anlaşmalar kapsamında eğitim ve danışmanlık faaliyetleri yürütülmektedir. Hâlihazırda Dağ, Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı’nda Kırgızistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Mali, Libya’nın her iki tarafı ve Somali olmak üzere 5 dost ve müttefik ülkeden toplam 503 misafir askeri personele eğitim verilmektedir. Ayrıca 2026-2027 Misafir Askeri Personel Kontenjan Planı kapsamında 16 ülkeden (Azerbaycan, Burundi, Bangladeş, Gine, Kazakistan, Kırgızistan, KKTC, Kuzey Makedonya, Libya, Macaristan, Mali, Moğolistan, Özbekistan, Senegal, Somali, Türkmenistan) toplam 448 personele eğitim kontenjanı tahsis edilmiştir. Yıl içerisinde dost ve müttefik ülkelerden iletilen ilave kontenjan talepleri doğrultusunda bu sayıda artış meydana gelmesi öngörülmektedir" dedi.

NATO ANKARA ZİRVESİ HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR

NATO Ankara Zirvesi hazırlıklarının Cumhurbaşkanlığı koordinasyonunda devam ettiğini belirten kaynaklar, "Bakanlığımızın sorumluluğunda yürütülen faaliyetler kapsamında tüm güvenlik tedbirleri alınmış olup, ilgili bakanlıklar ve kurumlarla koordinasyon içerisinde gerekli çalışmalar sürdürülmektedir" ifadelerini kullandı.

Kaynaklar ayrıca, zirve kapsamında Ay-Yıldız Karargâhı’nda konuk savunma bakanları ve beraberlerindeki heyetler onuruna Karargâhın Yıldız bölümünde resepsiyon düzenleneceğini bildirdi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır