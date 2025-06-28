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MSB duyurdu: Libya'da bir asker şehit oldu

Millî Savunma Bakanlığı (MSB), Libya’da görev yapmakta olan Hava Pilot Albay İsmail Haldun Maden'in geçirdiği kalp krizi nedeniyle şehit olduğunu duyurdu.

MSB duyurdu: Libya'da bir asker şehit oldu

Millî Savunma Bakanlığı'nın (MSB) resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşım ile Libya’da bir askerin şehit olduğu duyuruldu.

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Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Libya’da görev yapmakta olan Hava Pilot Albay İsmail Haldun Maden, geçirdiği kalp krizi neticesinde derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 27 Haziran 2025 tarihinde şehit olmuştur." denildi.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

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şehit Libya
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