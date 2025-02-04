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  4. MSB duyurdu: "Şehit uzman çavuşun naaşına ulaşıldı"

MSB duyurdu: "Şehit uzman çavuşun naaşına ulaşıldı"

04.02.2025 18:29
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 03 Kasım 2022 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan roket saldırısı sonucu kayalıklardan düşerek şehit olan askerin naaşına ulaşıldığını açıkladı.

MSB duyurdu: "Şehit uzman çavuşun naaşına ulaşıldı"

MSB’den yapılan yazılı açıklamada, "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan roket saldırısı sonucu kayalıklardan düşerek 03 Kasım 2022 tarihinde şehit olan ve tüm aramalara rağmen naaşına ulaşılamayan kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Mustafa Bazna’nın aziz naaşına 29 Ocak 2025 tarihinde ulaşılmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi. (İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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msb
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