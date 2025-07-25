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MSB İşçi Alımı başvuruları İŞKUR üzerinden başladı: 3097 sürekli işçi alınacak

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), personel ihtiyacını karşılamak amacıyla önemli bir adım atarak 3097 sürekli işçi alımı için ilan yayınladı. Başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla 25-29 Temmuz tarihleri arasında yapılabilecek. Ayrıca, MSB 40 uzman yardımcısı alımı da yapacak olup, bu başvurular bakanlığın internet sitesi üzerinden alınacak.

MSB İşçi Alımı başvuruları İŞKUR üzerinden başladı: 3097 sürekli işçi alınacak

Milli Savunma Bakanlığı, çeşitli komutanlıklar ve genelkurmay bünyesinde istihdam etmek üzere 3097 sürekli işçi alımı yapacağını duyurdu. Başvurular İŞKUR üzerinden gerçekleştirilecek.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bünyesindeki çeşitli komutanlıklar ve genelkurmayda görevlendirilmek üzere toplamda 3097 sürekli işçi alımı yapacağını duyurdu. Bu önemli duyuru, iş arayan vatandaşlar için umut ışığı oldu. Başvurular, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden online olarak 25 Temmuz itibarıyla başladı ve 29 Temmuz'a kadar devam edecek. Adayların bu kısa başvuru süresini kaçırmamaları önemle vurgulanıyor.

MSB'nin yayınladığı ilana göre, alınacak işçiler farklı branşlarda görev yapacak. Kadro dağılımı ve başvuru şartları İŞKUR'un resmi internet sitesinde detaylı bir şekilde belirtiliyor. Adayların başvuru yapmadan önce bu şartları dikkatlice incelemeleri ve kendilerine uygun pozisyonlara başvurmaları gerekiyor. İstenen belgeler, nitelikler ve diğer önemli bilgiler de İŞKUR ilanında yer alıyor.

Başvuru süreci tamamen online olarak İŞKUR üzerinden yürütülecek. Adaylar, İŞKUR'un internet sitesine giriş yaparak açık iş ilanları bölümünden MSB'nin ilanını bulup başvuru işlemlerini gerçekleştirebilirler. Başvuru esnasında adayların kimlik bilgileri, eğitim durumları, mesleki deneyimleri ve diğer istenen bilgileri eksiksiz ve doğru bir şekilde girmeleri gerekiyor. Yanlış veya eksik bilgi veren adayların başvuruları geçersiz sayılabilir.

MSB ayrıca, 40 uzman yardımcısı alımı da yapacak. Uzman yardımcısı kadrosu için başvurular ise Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden 25 Temmuz ile 25 Ağustos tarihleri arasında alınacak. Bu kadroya başvuracak adayların 2023 ve 2024 KPSS sınavlarından nitelik tablosunda belirtilen puan türünde yeterli puanı almış olmaları ve 35 yaşını doldurmamış olmaları gerekiyor. Uzman yardımcısı alımıyla ilgili detaylı bilgiler de MSB'nin internet sitesinde yer alıyor.

Milli Savunma Bakanlığı'nın gerçekleştireceği bu işçi alımı, istihdama önemli bir katkı sağlayacak. Başvuruların İŞKUR üzerinden yapılması, sürecin şeffaf ve adil bir şekilde yürütülmesini sağlayacak. İş arayan vatandaşların bu fırsatı değerlendirmesi ve belirtilen tarihler arasında başvurularını tamamlamaları önem taşıyor. MSB'nin uzman yardımcısı alımı da nitelikli personelin bakanlık bünyesine kazandırılması açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

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Anahtar Kelimeler:
İŞKUR Milli Savunma Bakanlığı
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