MSB işçi alımı başvuruları ne zaman başladı? MSB işçi alımı başvuruları ne zaman bitecek? MSB işçi alımı başvuruları İŞKUR üzerinden başladı: MSB 3097 sürekli işçi alınacak...

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), personel kadrosunu güçlendirmek amacıyla önemli bir işe alım sürecini başlattı. Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıkları'nda görevlendirilmek üzere toplamda 3097 sürekli işçi alımı yapılacak.

Bu alımlar, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla gerçekleştirilecek ve başvurular 25 Temmuz 2025 tarihinde başladı. Başvuruda bulunmak isteyen adayların 29 Temmuz 2025 tarihine kadar İŞKUR'un online platformu üzerinden veya en yakın İŞKUR şubesine giderek başvurularını tamamlamaları gerekiyor.

Aynı zamanda, MSB bünyesinde 40 uzman yardımcısı alımı da yapılacak. Uzman yardımcısı kadrosu için başvurular, bakanlığın resmi internet sitesi olan 'personeltemin.msb.gov.tr' adresi üzerinden online olarak gerçekleştirilecek.

Uzman yardımcısı adayları için başvuru süreci 25 Temmuz 2025 tarihinde başladı ve 25 Ağustos 2025 tarihine kadar devam edecek. Uzman yardımcısı alımına başvuracak adayların, 2023 ve 2024 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavları'ndan (KPSS), ilan edilen kadrolara göre belirlenen nitelik tablosunda belirtilen ilgili puan türlerinden yeterli puanı almış olmaları gerekmektedir.

Ayrıca, adayların 35 yaşını doldurmamış olmaları da aranan şartlar arasında yer alıyor. İŞKUR üzerinden yapılacak işçi alımı için de belirli şartlar aranmakla birlikte, bu şartlar pozisyona göre değişiklik gösterebiliyor. Adayların İŞKUR ilanlarını dikkatlice incelemeleri ve kendilerine uygun pozisyonlara başvurmaları önem taşıyor.

MSB'nin bu büyük çaplı personel alımı, hem iş arayan vatandaşlar için önemli bir fırsat sunuyor, hem de bakanlığın operasyonel gücünü artırmasına katkı sağlayacak. Başvuruların yoğun ilgi görmesi bekleniyor. MSB'nin resmi internet sitesi ve İŞKUR'un online platformu üzerinden detaylı bilgiye ulaşılabilir ve başvuru işlemleri gerçekleştirilebilir.

Milli Savunma Bakanlığı'nın İŞKUR üzerinden başlattığı 3097 sürekli işçi alımı ve 40 uzman yardımcısı alımı, iş arayanlar için önemli bir fırsat sunuyor. Başvuru şartlarını taşıyan adayların belirtilen tarihler arasında başvurularını yapmaları gerekiyor. Bu alımlar, MSB'nin personel ihtiyacını karşılamasının yanı sıra, istihdama da önemli bir katkı sağlayacak.