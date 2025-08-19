HABER

MSB İşçi Alımı Kura Sonuçları Açıklandı: İsim Listeleri ve Sorgulama Ekranı Erişime Açıldı!

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) merakla beklenen 2025 yılı işçi alımı kura sonuçları açıklandı. Binlerce adayın başvurduğu alım sürecinde, kura sonucu belirlenen adaylar bir sonraki aşamaya geçmeye hak kazandı. Sonuçlar, MSB'nin resmi internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor. Adaylar, başvuru şartlarını sağlayıp sağlamadıklarının tespiti için belge kontrolüne tabi tutulacak.

Devrim Karadağ

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 2025 yılı için gerçekleştirdiği işçi alımı sürecinde önemli bir aşamayı tamamladı. Bakanlık, çeşitli pozisyonlarda istihdam etmek üzere toplam 3 bin 97 işçi alımı yapacağını duyurmuştu. Bu kapsamda, başvuru yapan adaylar arasından seçim yapmak amacıyla kura çekimi gerçekleştirildi. Kura sonuçları, bugün itibarıyla MSB'nin resmi internet sitesi olan personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden erişime açıldı. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve diğer gerekli bilgileri girerek sonuçlarını sorgulayabilirler.

Alım yapılacak kadrolar arasında şoför, aşçı, elektrikçi, inşaat ustası, marangoz, frezeci, iş makinesi tamircisi, oto elektrikçisi gibi çeşitli meslek grupları bulunuyor. Bu geniş yelpaze, farklı niteliklere sahip adaylara istihdam fırsatı sunuyor. Kura çekimi, başvuru sayısının kontenjanı aşması durumunda, adaylar arasında adil bir seçim yapılmasını sağlamak amacıyla gerçekleştirildi.

Kura sonucu belirlenen adaylar, henüz işe alım sürecinin tamamlanmadığını unutmamalıdır. Bir sonraki aşamada, adayların başvuru şartlarını taşıyıp taşımadıkları, sunmuş oldukları belgeler üzerinden detaylı bir şekilde incelenecektir. Özellikle KPSS şartı aranan unvanlara başvuran adayların, ilgili puan türünde yeterli skoru almış olmaları gerekmektedir. Belge kontrolü aşamasında herhangi bir eksiklik veya usulsüzlük tespit edilmesi durumunda, adayın başvurusu geçersiz sayılacaktır.

MSB tarafından yapılan açıklamada, belge kontrolü sürecinin titizlikle yürütüleceği ve adayların bu süreçte istenen belgeleri eksiksiz ve doğru bir şekilde sunmaları gerektiği vurgulandı. Belge kontrolü sonrasında, şartları sağlayan adaylar sözlü veya uygulamalı sınavlara davet edilecektir. Sınavların tarihi, yeri ve içeriği, MSB'nin resmi internet sitesi üzerinden ayrıca duyurulacaktır. Adayların, güncel duyuruları takip etmeleri önem arz etmektedir.

Milli Savunma Bakanlığı'nın 2025 işçi alımı kura sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, heyecanlı bekleyiş sona erdi. Adaylar, sonuçlarını sorgulayarak bir sonraki aşama için hazırlıklara başlayabilirler. MSB, tüm adaylara başarılar dilerken, sürecin şeffaf ve adil bir şekilde yürütüleceğini taahhüt ediyor. Belge kontrolü ve sınav süreçleri hakkında detaylı bilgilere MSB'nin resmi internet sitesinden ulaşılabilir.

Milli Savunma Bakanlığı
