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MSB Kaynaklarından KKTC açıklaması! Türkiye'nin 'garantörlüğü' vurgulandı: "Türkiye, yetkileri kullanmaktan asla çekinmeyecektir"

MSB Kaynakları, GKRY'nin KKTC'ye yönelik faaliyetlerine ilişkin açıklamada bulundu. Türkiye'nin garantör devlet olduğu vurgulanan açıklamada, "Uluslararası anlaşmalar ve uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru haklar çerçevesinde Kıbrıs'ta barış, huzur ve güvenliğin teminatı olmaya devam edecek; garantörlüğün kendisine vermiş olduğu yetkileri daha önce olduğu gibi kullanmaktan asla çekinmeyecektir" denildi. Ayrıca Türkiye'nin Pakistan'a silah yardımı yaptığı iddiaları da yalanlandı.

MSB Kaynaklarından KKTC açıklaması! Türkiye'nin 'garantörlüğü' vurgulandı: "Türkiye, yetkileri kullanmaktan asla çekinmeyecektir"
Melih Kadir Yılmaz

MSB Kaynakları tarafından yapılan değerlendirmede Son 1 haftada hudutlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 1'i terör örgütü mensubu olmak üzere 104 kişi yakalandığı, 1893 kişi ise hududu geçemeden engellendiği belirtildi.

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Yapılan açıklamalarının devamında ise şu ifadelere yer verildi:

"1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 1666, engellenen kişi sayısı da 27 bin 507'ye ulaştı.

Suriye Harekat Alanlarında, 8 Ocak'tan bu yana sürdürülen 'tünel imha' faaliyetleri kapsamında bugüne kadar Tel Rıfat bölgesinde yaklaşık 85, Menbiç bölgesinde ise 95 kilometre uzunluğundaki tüneller imha edildi.

"SURİYE'NİN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ VE SİYASİ BİRLİĞİ TÜRKİYE İÇİN TEMEL ÖNCELİKTİR"

(Suriye'deki son duruma ilişkin) Suriye'nin toprak bütünlüğü ve siyasi birliği, Türkiye için temel bir önceliktir. Bu kapsamda, özerklik talepleri ve bu yöndeki açıklamalar, Suriye'nin egemenliğine ve bölgesel istikrara zarar verme potansiyeli taşımaktadır. Suriye'nin toprak bütünlüğünün parçalanmasına ve hangi kisveyle olursa olsun üniter yapısının bozulmasına rıza gösteremeyiz.

PAKİSTAN'A SİLAH YARDIMI İDDİALARI YALANLANDI

(Türkiye'nin Pakistan'a silah yardımı yapma iddialarına ilişkin) Bu iddia doğru değildir. Türkiye'den hareket eden bir adet nakliye uçağı yakıt ikmali sebebiyle Pakistan'a iniş yapmıştır. Ardından belirlenen rotasında hareketine devam etmiştir. Yetkili kişi ve kurumların açıklamaları dışında yapılan spekülatif haberlere itibar edilmemelidir.

"TÜRKİYE YETKİLERİ KULLANMAKTAN ÇEKİNMEYECEKTİR"

(GKRY'nin KKTC'ye yönelik faaliyetlerine ilişkin) Türkiye; garantör devlet olarak uluslararası anlaşmalar ve uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru haklar çerçevesinde Kıbrıs'ta barış, huzur ve güvenliğin teminatı olmaya devam edecek; garantörlüğün kendisine vermiş olduğu yetkileri daha önce olduğu gibi kullanmaktan asla çekinmeyecektir.

(İhraç edilen teğmenlerin idare mahkemesine başvurması sebebiyle bakanlık savunmasında geçen ifadelere ilişkin) MSB savunmasında 'ajan' kelimesinin kullanılmasına ilişkin, bahsi geçen ifade 'idare ajanı' terimi olup, devlet tüzel kişiliği veya diğer yönetim idareleri adına kamusal faaliyetleri yürüten kamu görevlisine verilen isimdir"

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye kktc msb
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