MSB: "Türkiye'nin önemini yok saymaya yönelik çabalar başarısız olmaya mahkumdur"

Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında açıklamalarda bulundu.

MSB'den yapılan açıklamalardan öne çıkanlar şu şekilde:

"İsrail’e karşı seslerin yükseldiği ve barış müzakerelerinin devam ettiği bu süreçte, İsrail’in saldırılarını genişletmesi, yoğunlaştırması, toplu katliamlarını sürdürmesi ve diplomatlara dahi saldırması barışa ne kadar uzak olduğunun göstergesidir.

SINIRDAN GEÇMEYE ÇALIŞAN 33 BİN 627 KİŞİ ENGELLENDİ

Son bir haftada engellenen 1.443 şahıs ile birlikte bu yıl içerisinde hudutlarımızda engellenen kişi sayısı da 33 bin 627’ye ulaşmıştır.

13 KİLO UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Bu hafta içerisinde Van hudut hattında yapılan arama-tarama faaliyetinde yaklaşık 13 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilmiştir.

4 PKK'LI TERÖRİST TESLİM OLDU

MSB: Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 4 PKK’lı terörist teslim oldu.

Pençe-Kilit operasyon bölgesinde tespit edilen teröristlere ait mağaralarda çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirilerek kullanılamaz hale getirilmiştir.

Son 1 haftada hudutlarda 2’si terör örgütü mensubu olmak üzere 146 şahıs yakalanmış, 1 Ocak’tan bugüne kadar sınırlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 2 bin 179 olmuştur.

IMMEDIATE RESPONSE 25 İDDİALARINA YANIT

(Immediate Response 25’in Türkiye’ye karşı yapıldığı iddialarına ilişkin) ABD’nin ve NATO’nun ülkemize bakışı merak ediliyorsa, son dönemde hem ABD Başkanı’nın hem de NATO Genel Sekreteri’nin ülkemiz ile ilgili açıklamalarına bakmakta fayda var. ABD ve NATO için Türkiye’nin ne ifade ettiği defalarca en yetkili kişiler tarafından vurgulanmışken bu tatbikatın Türkiye’yi hedef aldığını söylemek zorlama bir yorumdan ibarettir.

SÖZDE PONTUS İDDİALARI

(Yunan makamlarının 19 Mayıs’ta sözde Pontus iddialarıyla ilgili) Asılsız iddialarla şanlı tarihimizi karalamayı ve milletimizin milli mücadelesine gölge düşürmeyi hedefleyenler ne kadar çabalarsa çabalasın tarih ve hakikat değiştirilemez. Bizleri gerçekleşmemiş suçların faili olarak göstermeye çalışanlar, bu beyhude çabadan vazgeçmeli ve önce kendi tarihlerinin kirli sayfaları ile yüzleşecek cesareti göstermelidir."

Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır