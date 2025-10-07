HABER

MSÜ Kara Harp Okulu'nda 2025-2026 eğitim öğretim yılı başladı

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Kara Harp Okulu'nda 2025-2026 eğitim öğretim yılı, MSÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu tarafından verilen 'Filistin'de 800 Yıl' konulu ilk ders ile başladı.

MSÜ'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu 2025-2026 Eğitim ve Öğretim Yılı düzenlenen törenle açıldı.

TÖRENE ÇOK SAYIDA ÖNEMLİ İSİM KATILDI

Törene; Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Musa Heybet, Rektörümüz Prof. Dr. Erhan Afyoncu, Eğitim ve Doktrin Komutanı Korgeneral Gültekin Yaralı, Milli Savunma Bakanlığı Savunma ve Güvenlik Genel Müdürü Korgeneral İlkay Altındağ, Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanı Korgeneral Fedai Ünsal, 4'üncü Kolordu Komutanı Korgeneral Ahmet Kurumahmut, Rektör Yardımcılarımız Prof. Dr. Serdar Salman ve Tümgeneral Burhan Aktaş ile diğer davetliler katıldı. Tören kapsamında, yeni eğitim ve öğretim yılının 'Filistin'de 800 Yıl' konulu ilk dersi Rektörümüz Prof. Dr. Erhan Afyoncu tarafından verildi" denildi.

(DHA)

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Milli Savunma Üniversitesi msü
