Muayenesiz araçla yakalanan ehliyetsiz ve alkollü sürücü: "Kafamız kıyak, kusura bakmayın"

Olay, Taşpazar Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yolda agresif araç kullanan sürücüyü gören İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri, Büyük Bölcek Caddesi istikametine seyreden 68 ADR 570 plakalı otomobili durdurdu. Ehliyet ve ruhsat kontrolünden geçirilen sürücünün ehliyeti olmadığı anlaşılırken, araç plakasını sorgulayan ekipler aracın da muayenesiz olduğunu tespit etti.

POLİS EKİPLERİNİN ÜZERİNE YÜRÜDÜ

Tuğrul G. isimli sürücünün tedirgin hal ve hareketlerinden şüphelenen ekipler, sürücüyü alkol testine de tabi tuttu. Alkolmetre ile yapılan kontrolde sürücü 1.12 promil alkollü çıktı. Yapılan kontrollerin ardından ceza kesileceğini anlayan sürücünün yanındaki Yunus isimli arkadaşı, bağırarak polis memurlarına tepki gösterdi. Alkollü sürücü ve polis memurları tarafından sakinleştirilmeye çalışılan şahıs, polis ekiplerinin üzerine yürüdü.

"KAFAMIZ KIYAK OLUYOR KUSURA BAKMAYIN"

Tuğrul G. ise, "Cumartesi günleri beraber içiyoruz. Arkadaşı bırakıp dönerken kafamız kıyak oluyor zaten, kusura bakmayın. O arada bunu yakalıyoruz. Yapacak bir şey yok" dedi.

Muayenesiz araçla ehliyetsiz ve alkollü olarak trafiğe çıkan sürücüye çeşitli maddelerden toplam 52 bin 126 lira para cezası kesilerek, araç olay yerine çağırılan bir yakınına teslim edildi. Sürücü ise adli işlem yapılmak üzere gözaltına alınarak, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

(İHA)

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır