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"Müdahale etmeseydim Los Angeles yanacaktı" diyen ABD Başkanı Trump'tan net mesaj! "Askerler tehlike bitene kadar kalacak"

ABD Başkanı Donald Trump, Los Angelas'taki olaylarla ilgili "Los Angelas kuşatma altındaydı, şiddeti durdurdum. Askerler, tehlike bitene kadar orada kalacak" dedi.

"Müdahale etmeseydim Los Angeles yanacaktı" diyen ABD Başkanı Trump'tan net mesaj! "Askerler tehlike bitene kadar kalacak"
Mustafa Fidan

ABD Başkanı Donald Trump, Los Angeles'taki göçmen protestolarını sonlandırmak için orduyu bölgeye konuşlandırdı. Konuya dair "Çok önemli açıklama yapacağım" duyrusunu yapan Trump'tan beklenen açıklama geldi.

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"LOS ANGELES YERLE BİR OLURDU"

Los Angeles'a asker göndermesine dair gelen eleştiriler hakkında da konuşan Trump, ''Eğer asker göndermeseydin Los Angeles yerle bir olurdu'' dedi.
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"TEHLİKE BİTENE KADAR ASKER ORADA KALACAK"

Donald Trump, asker konuşlandırma eleştirileriyle ilgili, "Ben müdahale ederek sokaklardaki şiddeti durdurdum. Los Angelas yanacaktı. Tehlike geçene kadar asker orada kalacak" ifadelerini kullandı.

10 Haziran 2025
10 Haziran 2025

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Anahtar Kelimeler:
Donald Trump Los Angeles abd
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