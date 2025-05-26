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Mudanya'da acı olay! İnşaat mühendisi, denizde ölü bulundu

Bursa'nın Mudanya ilçesinde, inşaat mühendisi Mehmet Alper’in (27) denizde cesedi bulundu. Alper hakkında herhangi bir kayıp ihbarının bulunmadığı bildirildi.

Mudanya'da acı olay! İnşaat mühendisi, denizde ölü bulundu

Olay, saat 16.00 sıralarında Mudanya ilçesi Tirilye sahilinde meydana geldi. Denizde erkek cesedi görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Sahil Güvenlik Güney Marmara Grup Komutanlığı ekipleri, cesedi denizden çıkardı. Yapılan incelemede ölü bulunan kişinin inşaat mühendisi Mehmet Alper olduğu belirlendi.

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KAYIP İHBARI YOK

Kayıp ihbarı olmadığı öğrenilirken, Alper’in cesedi, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. (DHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Mudanya
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