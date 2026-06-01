HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Mudanya’da müsilajdan sonra turuncu alarm

Bursa’nın Mudanya sahilinde son günlerde deniz yüzeyinde oluşan turuncu-kahverengi tabaka ve köpüksü görüntüler dikkat çekti. Sahile gelen vatandaşlar denizdeki renk değişimini ve kirlilik görüntüsünü cep telefonlarıyla görüntülerken, bazı vatandaşların ise hiç bir şey yokmuş gibi denize girmesi dikkat çekti.

Mudanya’da müsilajdan sonra turuncu alarm

Mudanya sahili boyunca yayılan turuncu tabaka görüntüsü, Marmara Denizi’nde daha önce büyük çevre sorununa dönüşen müsilajı yeniden gündeme getirdi. Marmara Denizi’nde etkisini zaman zaman yeniden gösteren müsilajın, Mudanya kıyılarında da görüldüğü ve sahil bandında köpüksü tabakalar oluşturduğu görülmüştü. Güzel havayı fırsat bilen vatandaşları deniz havası almak için geldiği Mudanya’da karşılaştıkları turuncu sahil şeridiyle şoka uğradı.
Sahilde yürüyüş yapan bazı vatandaşlar ise oluşan görüntüye tepki göstererek, "Denizin bu halde olması üzücü. Bir yanda insanlar yüzüyor, diğer yanda suyun üzerinde kirlilik tabakası var. Yetkililerin daha kalıcı önlemler alması gerekiyor. Belediyenin de buna bir çözüm bulması lazım" dedi.
Mudanya sahilinde oluşan görüntülerin yaz sezonunun başlamasına kısa süre kala yeniden çevre kirliliği tartışmalarına sebep olacağına benziyor.

Mudanya’da müsilajdan sonra turuncu alarm 1

Mudanya’da müsilajdan sonra turuncu alarm 2

Mudanya’da müsilajdan sonra turuncu alarm 3

Mudanya’da müsilajdan sonra turuncu alarm 4

Mudanya’da müsilajdan sonra turuncu alarm 5

Mudanya’da müsilajdan sonra turuncu alarm 6

Mudanya’da müsilajdan sonra turuncu alarm 7

Mudanya’da müsilajdan sonra turuncu alarm 8
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Dışişleri'nden İsrail'e Mescid-i Aksa tepkisiDışişleri'nden İsrail'e Mescid-i Aksa tepkisi
TEM’de İstanbul yönü kapanıyorTEM’de İstanbul yönü kapanıyor

Anahtar Kelimeler:
Mudanya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Denizli’deki facia 'geliyorum’ demiş

Denizli’deki facia 'geliyorum’ demiş

İzmir'de operasyon: Buca Belediye Başkanı Görkem Duman gözaltına alındı!

İzmir'de operasyon: Buca Belediye Başkanı Görkem Duman gözaltına alındı!

Osimhen'den gece açıklama gelmişti! Peşindeki takım orta çıktı: Teklif yapacaklar

Osimhen'den gece açıklama gelmişti! Peşindeki takım orta çıktı: Teklif yapacaklar

Dünyaca ünlü şarkıcı İstanbul sahnesinde yüzünü göstermedi! Tepki yağdı

Dünyaca ünlü şarkıcı İstanbul sahnesinde yüzünü göstermedi! Tepki yağdı

Memur ve emekli zammı son tablo: Kulis bilgisi verdi 'Mesaj net'

Memur ve emekli zammı son tablo: Kulis bilgisi verdi 'Mesaj net'

Gram altın için İslam Memiş 'Temmuz ve Ağustos' deyip rakam verdi

Gram altın için İslam Memiş 'Temmuz ve Ağustos' deyip rakam verdi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.