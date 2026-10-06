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Mudurnu’da korkutan baca yangını

Bolu’nun Mudurnu ilçesinde tek katlı bir evde meydana gelen baca yangını, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Mudurnu’da korkutan baca yangını

Olay, Mudurnu ilçesi Kaygana Mahallesi Bahçelievler Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adem Karaman’a ait tek katlı evin bacasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bacadan yükselen dumanları fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine Mudurnu Belediyesi İtfaiye Amirliği ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese intikal eden itfaiye ekipleri, tutuşan bacaya müdahale ederek alevleri evin diğer bölümlerine sıçramadan kontrol altına aldı. Meydana gelen olayda herhangi bir yaralanma yaşanmazken, evde ufak çaplı hasar oluştu.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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