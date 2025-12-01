HABER

Muğla 01 Aralık Pazartesi Hava Durumu! Muğla'da hava durumu nasıl olacak?

Muğla'da 1 Aralık 2025 itibarıyla hava durumu değişkenlik gösteriyor. Bodrum açık ve güneşli, Dalaman kapalı, Marmaris güneşli ve Ula'da açık hava etkili. 2 Aralık'ta güneşli hava sürecekken, 4-5 Aralık'ta sağanak yağışlar bekleniyor. Sağanaklar su baskınlarına ve ulaşım aksaklıklarına neden olabilir. Dışarı çıkarken su geçirmez kıyafetler ve uygun ayakkabılar giyinmek önem taşıyor. Hava durumu raporlarını takip etmekte fayda var.

Ufuk Dağ

Muğla'da 1 Aralık 2025 Pazartesi günü hava koşulları farklılıklar göstermektedir. Bodrum'da az bulutlu bir hava bekleniyor. Dalaman'da kapalı ve bulutlu koşullar öngörülüyor. Marmaris'te açık ve güneşli bir gün olacak. Ula'da da açık ve güneşli hava etkili olacak. Datça'da az bulutlu, Fethiye'de açık ve güneşli hava tahmin ediliyor. Ortaca'da kapalı ve bulutlu, Yatağan'da ise az bulutlu hava bekleniyor. Seydikemer'de açık ve güneşli bir gün var.

2 Aralık Salı günü Muğla genelinde açık ve güneşli hava sürecek. 3 Aralık Çarşamba günü bölgede bulutlu hava hakim olacak. 4 Aralık Perşembe günü erken saatlerde yer yer sağanak yağışlar bekleniyor. 5 Aralık Cuma günü sağanak yağışların etkili olması tahmin ediliyor. 6 Aralık Cumartesi günü kısa süreli sağanaklar görülebilir. 7 Aralık Pazar günü yer yer sağanakların devam etmesi öngörülüyor.

Bu dönemde hava koşullarındaki değişkenliklere hazırlıklı olmak önemlidir. Özellikle 4 ve 5 Aralık tarihlerindeki sağanak yağışlar, su baskınları yaratabilir. Ulaşımda aksamalara neden olabilir. Bu nedenle dışarı çıkarken su geçirmez giysiler giyinmek gerekiyor. Uygun ayakkabılar da tercih edilmeli. Yağışlı günlerde su birikintilerinden uzak durmak faydalı olacaktır. Mümkünse dışarıda kalmaktan kaçınılmalı. Hava koşullarına göre plan yaparken güncel hava durumu raporlarını takip edin. Gerekli önlemleri almak olası olumsuzlukları önleyecektir.

