HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Muğla 02 Ağustos Cumartesi Hava Durumu! Muğla'da hava durumu nasıl olacak?

Muğla'da 2 Ağustos 2025 Cumartesi günü hava durumu gök gürültülü sağanak yağışlarla dikkat çekiyor.

Muğla 02 Ağustos Cumartesi Hava Durumu! Muğla'da hava durumu nasıl olacak?
Cansu Akalp

Muğla'da 2 Ağustos 2025 Cumartesi günü hava durumu gök gürültülü sağanak yağışlarla dikkat çekiyor. Gündüz hava sıcaklığı 34°C civarında olacak. Gece ise sıcaklık 22°C seviyesine düşecek. Rüzgar batıdan saatte 30 km hızla esecek.

3 Ağustos Pazar günü hava sıcaklığı 32°C civarında olacak. Hafif yağmur ihtimali bulunuyor. 4 Ağustos Pazartesi günü hava sıcaklığı 33°C olacak. Güneşli bir gün geçirmesi bekleniyor. 5 Ağustos Salı günü hava sıcaklığı 34°C civarında olacak. Yine güneşli bir gün yaşanması öngörülüyor.

Bu dönemde hava sıcaklıkları yüksek olacak. Bazı günlerde yağışlar görülebilir. Açık hava etkinlikleri planlayanların hava durumunu yakından takip etmesi önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak faydalı olacaktır. Yüksek sıcaklıkların sağlık üzerinde olumsuz etkileri olabilir. Bol su içmek, güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınmak ve uygun kıyafetler giymek gibi önlemler alınmalıdır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İstanbul'da valiz içerisinde cesedi bulunan Ayşe Tokyaz'ın ikizi en büyük hayallerini açıkladıİstanbul'da valiz içerisinde cesedi bulunan Ayşe Tokyaz'ın ikizi en büyük hayallerini açıkladı
Kırmızı listede yer alıyor... Tunceli’de görüntülendiKırmızı listede yer alıyor... Tunceli’de görüntülendi

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Muğla
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ünlülerin uğrak mekanında silahlı saldırı! Ezgi Mola'nın eski eşi vuruldu

Ünlülerin uğrak mekanında silahlı saldırı! Ezgi Mola'nın eski eşi vuruldu

Süper Lig'de ipi göğüsleyecek takımı tahmin ettiler! 79 puanla şampiyon...

Süper Lig'de ipi göğüsleyecek takımı tahmin ettiler! 79 puanla şampiyon...

Hafta sonu planınız varsa dikkat! Meteoroloji il il uyardı...

Hafta sonu planınız varsa dikkat! Meteoroloji il il uyardı...

Sahte diploma skandalı sonrası gözler YÖK'e çevrilmişti! 'Kara listedeki' 400 akademisyene çifte soruşturma

Sahte diploma skandalı sonrası gözler YÖK'e çevrilmişti! 'Kara listedeki' 400 akademisyene çifte soruşturma

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Çok az kaldı" diyerek duyurdu: "Sizlere teslim edeceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Çok az kaldı" diyerek duyurdu: "Sizlere teslim edeceğiz"

İstanbul'da zincirleme kaza! 16 araç birbirine girdi

İstanbul'da zincirleme kaza! 16 araç birbirine girdi

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.