Muğla 02 Ağustos Cumartesi Hava Durumu! Muğla'da hava durumu nasıl olacak?

Muğla'da 2 Ağustos 2025 Cumartesi günü hava durumu gök gürültülü sağanak yağışlarla dikkat çekiyor. Gündüz hava sıcaklığı 34°C civarında olacak. Gece ise sıcaklık 22°C seviyesine düşecek. Rüzgar batıdan saatte 30 km hızla esecek.

3 Ağustos Pazar günü hava sıcaklığı 32°C civarında olacak. Hafif yağmur ihtimali bulunuyor. 4 Ağustos Pazartesi günü hava sıcaklığı 33°C olacak. Güneşli bir gün geçirmesi bekleniyor. 5 Ağustos Salı günü hava sıcaklığı 34°C civarında olacak. Yine güneşli bir gün yaşanması öngörülüyor.

Bu dönemde hava sıcaklıkları yüksek olacak. Bazı günlerde yağışlar görülebilir. Açık hava etkinlikleri planlayanların hava durumunu yakından takip etmesi önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak faydalı olacaktır. Yüksek sıcaklıkların sağlık üzerinde olumsuz etkileri olabilir. Bol su içmek, güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınmak ve uygun kıyafetler giymek gibi önlemler alınmalıdır.