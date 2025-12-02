Muğla 02 Aralık Salı Hava Durumu! Muğla'da hava durumu nasıl olacak?

Muğla'da 2 Aralık 2025 Salı günü hava koşulları farklılık göstermektedir. Marmaris'te hava açık ve güneşli olacaktır. En düşük sıcaklık 13,4°C, en yüksek sıcaklık 17,4°C tahmin edilmektedir. Fethiye'de de güneşli bir gün beklenmektedir. Burada en düşük sıcaklık 12,1°C, en yüksek sıcaklık 19°C olarak öngörülmektedir. Menteşe'de az bulutlu bir hava beklenmektedir. Milas'ta ise kapalı ve bulutlu bir gün tahmin edilmektedir.

3 Aralık Çarşamba günü Muğla genelinde hava bulutlu olacaktır. 4 ve 5 Aralık Perşembe ve Cuma günlerinde sağanak yağmurların görülmesi beklenmektedir. Açık hava etkinlikleri planlayanların dikkatli olması önemlidir. Hazırlıklı olmak, olumsuz durumları engelleyebilir.

Bu değişikliklere karşı alınabilecek önlemler mevcuttur. Sağanak yağmurlar sırasında su geçirmez giysiler giymek gerekir. Uygun ayakkabılar da ıslanmaktan korunmanıza yardımcı olur. Açık hava etkinlikleri düzenliyorsanız, kapalı alanlara yakın yerler seçmelisiniz. Alternatif olarak etkinlikleri kapalı alanlara taşımak daha uygun olabilir.

Rüzgarlı ve yağmurlu günlerde seyahat planlarına dikkat edilmelidir. Özellikle deniz yolculukları veya açık hava ulaşım araçları kullanırken hava koşullarını kontrol edin. Gerekirse seyahat planlarını ertelemek önemlidir. Eviniz ve bahçeniz için de önlemler almak faydalıdır. Şiddetli yağışlar su baskınlarına neden olabilir. Su tahliye sistemlerini kontrol etmek ve tıkanıklıkları temizlemek gerekir.

Sonuç olarak, Muğla'da 2 Aralık 2025 Salı günü hava koşulları değişkenlik göstermektedir. Yağışların artması beklenmektedir. Hava koşullarına uygun hazırlıklar yapmak, olumsuz durumların etkisini azaltacaktır.