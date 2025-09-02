HABER

Muğla 02 Eylül Salı Hava Durumu! Muğla'da hava durumu nasıl olacak?

Muğla'da 2 Eylül 2025 Salı günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak.

Muğla 02 Eylül Salı Hava Durumu! Muğla'da hava durumu nasıl olacak?
Hazar Gönüllü
Hazar Gönüllü

Muğla'da 2 Eylül 2025 Salı günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gündüz hava sıcaklığı 36°C'ye çıkacak. Gece sıcaklıkları ise 23°C seviyelerinde kalacak. Nem oranı %47 civarında olacak. Rüzgar, güneydoğudan saatte yaklaşık 11 km hızla esecek.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 3 Eylül Çarşamba günü sıcaklık 38°C'ye yükselecek. 4 Eylül Perşembe günü sıcaklık 36°C'ye düşecek. 5 Eylül Cuma günü ise sıcaklık 33°C seviyelerine gerileyecek. Nem oranı %45-47 arasında değişecek. Rüzgar hızları 11-20 km/saat arasında seyredecek.

Bu sıcak hava koşullarında, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olması önemlidir. Gölgelik alanlarda vakit geçirmek faydalıdır. Bol su tüketmek ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmek aşırı ısınmayı engelleyebilir. Güneş ışınlarının dik geldiği saatlerde, 10:00-16:00 arasında dışarıda bulunmaktan kaçınmak önerilir. Yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların serin ortamlarda vakit geçirmeleri gerekir.

Rüzgar hızlarının 11-20 km/saat arasında değişmesi, deniz kenarında rüzgarı artırabilir. Denize girmeyi planlayanların deniz koşullarını kontrol etmeleri önemlidir. Güvenli bölgelerde yüzmek de önem taşır. Yüksek nem oranı nedeniyle vücut su kaybı artacaktır. Bu nedenle, düzenli aralıklarla su içmek ve vücudu nemli tutmak gerekir.

Ayrıca, sıcak hava koşulları tarım ve hayvancılık faaliyetlerini de etkileyebilir. Çiftçilerin, hayvanların su ihtiyaçlarını düzenli olarak karşılamaları önemlidir. Hayvanlar serin ortamlarda tutulmalıdır. Tarım ürünlerinin aşırı sıcaklardan zarar görmemesi için sulama sistemlerinin etkin kullanımı da gerekiyor.

Yüzlerini kapatıp, 'Abinin selamı var' diyerek iş yerine saldırdılar
Polis memuru kazada hayatını kaybetti

