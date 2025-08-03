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Muğla 03 Ağustos Pazar Hava Durumu! Muğla'da hava durumu nasıl olacak?

Muğla, 3 Ağustos 2025 Pazar günü, sıcak ve güneşli bir hava bekliyor.

Muğla 03 Ağustos Pazar Hava Durumu! Muğla'da hava durumu nasıl olacak?

Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 34°C civarında olacak. Gece sıcaklıkları ise 23°C seviyelerinde seyredecek. Nem oranı %38 civarında olacak. Kuzeybatı yönünden esecek rüzgarın hızı saatte 19 kilometreye kadar ulaşacak.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin bir değişiklik beklenmiyor. 4 Ağustos Pazartesi günü, hava sıcaklığının 36°C'ye kadar yükselebileceği tahmin ediliyor. Gece sıcaklıkları ise 22°C civarında olacaktır. 5 Ağustos Salı günü, sıcaklıkların yine 36°C seviyelerinde seyredeceği ve gece sıcaklıklarının 21°C'ye düşeceği öngörülüyor. 6 Ağustos Çarşamba günü, hava sıcaklığının 35°C civarında olması bekleniyor. Gece sıcaklıkları ise 22°C seviyelerinde olacak. 7 Ağustos Perşembe günü, bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak yağışlar görülebilir. 8 Ağustos Cuma günü, sıcaklıkların 38°C'ye kadar yükselebileceği ve gece sıcaklıklarının 24°C civarında olacağı tahmin ediliyor. 9 Ağustos Cumartesi günü, sıcaklıkların 39°C seviyelerine ulaşması bekleniyor. Gece sıcaklıkları 21°C'ye düşecektir.

Bu dönemde, yüksek sıcaklıklar ve düşük nem oranları nedeniyle güneş ışınlarının zararlı etkilerine karşı dikkatli olunması önemlidir. Dışarı çıkarken koruyucu giysiler ve güneş koruyucu ürünler kullanmak, zararlardan korunmaya yardımcı olur. Bol su tüketimi ve hafif, sindirimi kolay yiyecekler tercih edilmelidir. Sıcak havalarda aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınmak faydalıdır. Serin ortamlarda vakit geçirmek, olası sağlık sorunlarının önlenmesine yardımcı olur. Özellikle yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların sıcak havalarda dikkatli olmaları gerekmektedir. Hava koşullarına uygun giyinmek, konforlu bir gün geçirmek için önemlidir. Gerekirse gölgelik alanlar tercih edilmelidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Muğla
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