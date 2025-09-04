Muğla 04 Eylül Perşembe Hava Durumu! Muğla'da hava durumu nasıl olacak?

Gündüz sıcaklıkları 36°C'ye kadar yükselebilir. Gece sıcaklığı ise 20°C civarında seyredecek. Rüzgar batı yönünden orta şiddette esecek. Nem oranı gün boyunca %64 ile %71 arasında değişecek.

5 Eylül Cuma günü sıcaklık 33°C'ye ulaşacak. Gece sıcaklığı yine 20°C civarında olacak. 6 Eylül Cumartesi günü gündüz sıcaklıkları 35°C'ye çıkacak. Gece sıcaklıkları 21°C olarak beklenecek. 7 Eylül Pazar günü ise gündüz sıcaklıkları yine 35°C, gece sıcaklıkları 21°C olacak.

Bu sıcak hava koşulları, açık hava etkinlikleri planlayanlar için önlemler gerektiriyor. Gündüz saatlerinde güneş ışınları dik açıyla gelir. Bu nedenle, güneş koruyucu ürünler kullanmak ve şapka takmak cilt sağlığı açısından önemlidir. Bol su tüketmek, vücudun susuz kalmasını önler ve serin kalmaya yardımcı olur. Sıcak havalarda aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınmak faydalıdır. Mümkünse serin ortamlarda kalmak sağlığı korur. Gece saatlerinde sıcaklıklar daha düşük olsa da, nem oranı yüksektir. Bu nedenle, uyumadan önce odanın havalandırılması önemlidir. Hafif kıyafetler tercih etmek, rahat bir uyku sağlar.

Muğla'da önümüzdeki günlerde sıcak ve güneşli hava koşulları devam edecek. Güneşten korunmak, yeterli su tüketmek ve aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınmak sağlık için önemlidir.