Muğla 04 Kasım Salı Hava Durumu! Muğla'da hava durumu nasıl olacak?

Muğla'da 4 Kasım 2025 Salı günü, hava durumu parçalı bulutlu ve ılımandır. Gün boyunca en yüksek sıcaklık 23°C olacak. En düşük sıcaklık ise 11°C civarında seyredecek. Nem oranı %66 ile %79 arasında değişecek. Rüzgar hızı 4.7 km/s ile 6.4 km/s arasında ölçülecek. Gün doğumu saati 07:34'tür. Gün batımı saati ise 18:05 olarak bekleniyor.

Hava koşullarında değişiklikler gözlemlenmektedir. 5 Kasım Çarşamba günü hava genellikle güneşli olacak. Sıcaklıklar 23°C ile 12°C arasında değişecektir. 6 Kasım Perşembe günü hava bulutlu olacaktır. Bu gün sıcaklıklar 21°C ile 11°C arasında seyredecek. 7 Kasım Cuma günü sağanak yağış bekleniyor. Bu gün sıcaklıklar 18°C ile 9°C arasında olacak.

Bu dönemde değişikliklere hazırlıklı olmak gereklidir. Özellikle 7 Kasım'daki sağanak yağış için su geçirmez giysiler ve uygun ayakkabılar giymek önemlidir. Yağışlı günlerde trafik koşulları olumsuz etkilenebilir. Seyahat planlarınızı buna göre düzenlemeniz faydalı olacaktır. Hava sıcaklıklarındaki düşüşlere karşı, kat kat giyinmek önerilir. Vücut ısınızı korumalısınız. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmanız önemlidir.