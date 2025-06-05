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Muğla 05 Haziran 2025 Perşembe Hava Durumu! Muğla'da hava durumu nasıl olacak?

Muğla 05 Haziran 2025 Perşembe hava durumu güneşli ve açık olacak.

Muğla 05 Haziran 2025 Perşembe Hava Durumu! Muğla'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Muğla'da 5 Haziran 2025 Perşembe günü hava durumu, güneşli bir gün olarak bekleniyor. Sıcaklık gündüz saatlerinde 35°C civarına ulaşacak. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 18°C'ye düşmesi öngörülüyor. Bu sıcaklıklar, Haziran ayı için tipik değerlerin üzerinde. Özellikle öğle saatlerinde bunaltıcı bir hava koşulu yaratabilir.

Benzer hava koşullarının önümüzdeki günlerde de devam etmesi bekleniyor. 6 Haziran Cuma günü hava sıcaklığı 36°C olacak. 7 Haziran Cumartesi günü ise sıcaklık 36°C ile 20°C arasında değişecek. Bu durum, Muğla'nın Haziran ayındaki ortalama sıcaklıklarının üzerinde seyredecek. Sıcaklıklar gün boyunca yüksek seviyelerde kalacak.

Böylesi yüksek sıcaklıkların yaşandığı dönemlerde, öğle saatlerinde dışarıda bulunanların dikkatli olması önemlidir. Gölgelik alanlarda vakit geçirmek, bol su tüketmek ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmek vücut ısısını dengelemeye yardımcı olur. Ayrıca, güneş ışınlarının dik geldiği saatlerde, 10:00 ile 16:00 arasında, mümkün olduğunca dışarıda bulunmaktan kaçınmak gerekir. Bu, güneşin zararlı etkilerinden korunmak açısından faydalıdır.

Sıcak hava koşulları, yaşlılar ve çocuklar için sağlık riskleri oluşturabilir. Bu nedenle, bu grupların serin ve gölgelik alanlarda vakit geçirmeleri önemlidir. Ayrıca, sıcak havalarda araçların içinde bırakılan çocukların ve evcil hayvanların ciddi sağlık sorunları yaşayabileceğini unutmamak gerekir.

Yüksek sıcaklıkların enerji tüketimini artırabileceğini göz önünde bulundurmak gerekir. Klima ve vantilatör gibi cihazların verimli kullanılması, enerji tasarrufu sağlar. Bu da ortamın daha konforlu hale gelmesine yardımcı olur.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Muğla
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