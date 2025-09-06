HABER

Muğla 06 Eylül Cumartesi Hava Durumu! Muğla'da hava durumu nasıl olacak?

Muğla'da 6 Eylül 2025 Cumartesi günü hava durumu genellikle güneşli ve sıcak olacak.

Doğukan Akbayır

Muğla'da 6 Eylül 2025 Cumartesi günü hava durumu genellikle güneşli ve sıcak olacak. Gündüz sıcaklık 29°C civarında, gece ise 18°C civarında seyredecek. Rüzgar kuzey yönünden saatte yaklaşık 18 km hızla esecek. Nem oranı %9 civarında olacak.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları benzer şekilde devam edecek. 7 Eylül Pazar günü sıcaklığın 32°C'ye kadar yükselebileceği tahmin ediliyor. 8 Eylül Pazartesi günü ise sıcaklık 31°C civarında olacak. Bu dönemde rüzgar batı yönünden saatte yaklaşık 18 km hızla esecek. Nem oranı %5 ile %24 arasında değişecek.

Bu sıcak ve güneşli günlerde dışarıda vakit geçireceklerin güneş koruyucu kullanmaları önemlidir. Şapka takmak ve bol sıvı tüketmek de faydalı olacaktır. UV ışınlarının yüksek olduğu öğle saatlerinde gölgede kalmak cilt sağlığını korumak için iyi bir önlemdir. Ani yağışların beklendiği Cumartesi günü için yanınızda şemsiye bulundurmakta fayda var. Sahilde vakit geçirecekler, deniz suyu sıcaklığının 27°C civarında olduğunu unutmamalıdır. Denize girmeyi planlayanların bu durumu göz önünde bulundurmaları önerilir.

Eylül ayı boyunca Muğla'da ortalama sıcaklıklar 23.2°C, en düşük sıcaklıklar 20.2°C ve en yüksek sıcaklıklar 26.5°C civarındadır. Bu dönemde yağış miktarı 20 mm civarında, nem oranı ise %63 civarındadır.

Muğla'da önümüzdeki günlerde sıcak ve güneşli hava koşullarının devam etmesi beklenmektedir. Dışarıda vakit geçireceklerin uygun önlemleri alarak keyifli bir gün geçirmeleri önerilir.

