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Muğla 06 Haziran Cuma Hava Durumu! Muğla'da hava durumu nasıl olacak?

Muğla 06 Haziran Cuma hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak.

Muğla 06 Haziran Cuma Hava Durumu! Muğla'da hava durumu nasıl olacak?
Doğukan Akbayır

Muğla'da 6 Haziran 2025 Cuma günü hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak. Gündüz hava sıcaklığının 36°C'ye ulaşması bekleniyor. Bu yüksek sıcaklık, özellikle öğle ve öğleden sonra saatlerinde daha fazla hissedilebilir. Rüzgar kuzey-kuzeydoğudan 13.7 km/s hızla esecek. Yağış beklenmiyor. Bu da açık hava etkinlikleri için uygun bir gün demek.

Hafta sonu, 7 ve 8 Haziran tarihlerinde hava sıcaklıklarının 36°C civarında olması planlanıyor. Hava koşulları genel olarak açık kalacak. 9 ve 10 Haziran tarihlerinde ise hava sıcaklıklarının 38°C'ye kadar yükselebileceği düşünülüyor. Bu tarihlerde yağış olasılığı artacak. Özellikle öğle ve öğleden sonra saatlerinde gök gürültülü sağanak yağışlar görülebilir.

Muğla'da Haziran ayı genellikle sıcak ve kuru bir dönemdir. Ortalama gündüz sıcaklıkları 27°C, gece sıcaklıkları ise 15°C civarındadır. Bu dönemde hava genellikle açık ve güneşli olur. Yağış miktarı düşüktür.

Bu sıcak ve güneşli günlerde özellikle öğle ve öğleden sonra dışarıda vakit geçirirken dikkatli olunmalıdır. Gölgesiz alanlarda uzun süre kalmaktan kaçınılmalıdır. Bol su içilmeli ve hafif, açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarının dik geldiği saatlerde, hassas grupların dışarıda bulunmamaları önerilir. Hafta sonu yağış olasılığının artacağı günlerde ani hava değişimlerine hazırlıklı olunmalıdır. Hava durumu düzenli olarak takip edilmelidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Muğla
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