Muğla 06 Kasım Perşembe hava durumu! Muğla'da hava durumu nasıl olacak?

Muğla'da 6 Kasım 2025 Perşembe günü hava koşulları değişiklik gösterecek. Milas'ta kapalı ve bulutlu bir hava öngörülüyor. Datça'da hafif yağmurlu bir gün bekleniyor. Fethiye'de de kapalı ve bulutlu hava etkili olacak. Bölgedeki nem oranı yüksek. Rüzgar hızı ise düşük seviyelerde kalacak.

Gelecek günlerde hava koşullarında bazı değişiklikler gözlemlenecek. 7 Kasım Cuma günü düzensiz yağmur yağışları bekleniyor. 8 ve 9 Kasım Cumartesi ile Pazar günlerinde güneşli bir hava hakim olacak. 10 Kasım Pazartesi parçalı bulutlu hava öngörülüyor. 11 Kasım Salı günü tekrar bölgesel yağmur yağışları etkisini gösterecek. 12 Kasım Çarşamba güneşli hava koşulları devam edecek.

Bu dönemde hava koşullarındaki değişikliklere hazırlıklı olmak önemlidir. Yağmurlu günlerde dışarı çıkarken uygun yağmurluk giymeniz faydalı olacaktır. Ayrıca su geçirmez ayakkabı kullanmak sizi ıslanmaktan korur. Güneşli günlerde güneş koruyucu ürünler kullanmak cildinizi korur. Hava koşullarına göre planlarınızı esnek tutmalısınız. Ani değişikliklere karşı hazırlıklı olmakta fayda vardır.