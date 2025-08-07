HABER

Muğla 07 Ağustos 2025 Perşembe hava durumu! Muğla'da hava durumu nasıl olacak?

Muğla'da 07 Ağustos 2025 Perşembe günü hava durumu güneşli ve sıcak olacak. İşte detaylar...

Sedef Karatay

Muğla'da 7 Ağustos 2025 Perşembe günü hava durumu, güneşli ve yüksek sıcaklıklarla geçecektir. Gündüz sıcaklık 39°C'ye kadar çıkabilir. Gece saatlerinde ise sıcaklık 22°C civarında olacaktır. Bu durumu, bölgenin tipik yaz iklimine uygun bulmak mümkündür. Özellikle öğle saatlerinde bunaltıcı bir hava oluşabilir.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecektir. 8 Ağustos Cuma günü sıcaklık 38°C olarak bekleniyor. 9 Ağustos Cumartesi günü de 38°C civarında olacağı tahmin ediliyor. 10 Ağustos Pazar günü ise sıcaklığın 33°C olacağı düşünülmektedir. Bu süre içinde hava genellikle güneşli olacak ve yağış beklenmemektedir.

Yüksek sıcaklıklar yaşandığında, özellikle öğle saatlerinde dışarıda bulunanların dikkatli olması önemlidir. Sıcak çarpması riskini azaltmak için bol su içilmesi gerekmektedir. Hafif, açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarının en dik olduğu saatlerde, yani 10:00 ile 16:00 arasında, gölgede kalmak veya kapalı alanlarda bulunmak faydalı olacaktır. Dışarıda geniş kenarlı bir şapka ve güneş koruyucu ürünler kullanmak cilt sağlığını korumaya yardımcı olur.

Sıcak hava, yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlıkları olan bireyler için daha riskli olabilir. Bu kişilerin sıcak saatlerde dışarı çıkmamaları ve serin ortamlarda kalmaları önerilir. Evlerde perdelerin kapalı tutulması, fan veya klima kullanılması iç mekanların serin kalmasını sağlar. Aşırı sıcakların neden olduğu yangın riski nedeniyle, özellikle ormanlık alanlarda dikkatli olunmalı ve ateş yakılmamalıdır.

Yüksek sıcaklıkların enerji tüketimini artırabileceğini unutmamak gerekir. Enerji tasarrufu sağlamak amacıyla gereksiz elektrikli cihazların kapalı tutulması ve enerji verimli ürünlerin tercih edilmesi çevre dostu bir yaklaşım olacaktır.

