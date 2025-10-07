Muğla 07 Ekim Salı Hava Durumu! Muğla'da hava durumu nasıl olacak?

Muğla, 7 Ekim 2025 Salı günü, genel olarak açık ve güneşli bir hava bekliyor. Fethiye'de en düşük sıcaklık 24.5°C, en yüksek sıcaklık ise 31.1°C olarak tahmin ediliyor. Bodrum'da en düşük sıcaklık 17.3°C, en yüksek sıcaklık 29°C olacak. Milas'ta hava daha serin. En düşük sıcaklık 15°C, en yüksek sıcaklık 20.7°C olarak öngörülüyor. Seydikemer'de sıcaklıklar 15.1°C ile 19.4°C arasında değişecek. Ula'da hafif yağmurlu bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 12.6°C ile 17.9°C arasında olacak. Dalaman'da hafif sağanak yağmurlar görülecek. Sıcaklıklar 11.8°C ile 17°C arasında değişecek. Menteşe'de sıcaklıklar 17.4°C ile 32.6°C arasında olacak. Hava açık ve güneşli olacak.

8 Ekim Çarşamba günü, Muğla genelinde hava sıcaklıklarının daha da düşmesi bekleniyor. Fethiye'de en düşük sıcaklık 25°C. En yüksek sıcaklık ise 31.2°C olacak. Bodrum'da sıcaklıklar 17.6°C ile 31°C arasında değişecek. Hava açık ve güneşli olacak. Milas'ta gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklıklar 12.5°C ile 17.7°C arasında olacak. Seydikemer'de sıcaklıklar 15.1°C ile 19.4°C arasında kalacak. Hava az bulutlu olacak. Ula'da hafif sağanak yağmurlar görülecek. Sıcaklıklar 12.6°C ile 17.9°C arasında olacak. Dalaman'da da hafif sağanak yağmurlar bekleniyor. Sıcaklıklar 11.8°C ile 17°C arasında değişecek. Menteşe'de sıcaklıklar 17.4°C ile 32.6°C arasında kalacak. Hava açık ve güneşli olacak.

Bu dönemde özellikle yağmurlu günlerde dikkatli olmalısınız. Dışarı çıkarken yanınıza şemsiye veya yağmurluk almak faydalı olacaktır. Seyahat planlarınızı yaparken hava koşullarını göz önünde bulundurun. Uygun kıyafetler seçin ve hava durumunu kontrol edin. Yağmurlu günlerde yollar kaygan olabilir. Araç kullanırken dikkatli olmalısınız. Günlük aktivitelerinizi planlarken hava koşullarına uygun önlemler alın. Bu sayede daha konforlu ve güvenli bir deneyim yaşamış olursunuz.