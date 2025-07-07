Muğla 07 Temmuz 2025 Pazartesi hava durumu! Muğla'da hava durumu nasıl olacak?

Muğla'da 7 Temmuz Pazartesi günü hava durumu bol güneş ışığı ve yüksek sıcaklıklarla geçecek. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 38°C'ye ulaşacak. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 21°C civarına düşecek. Rüzgarın hızı 18 km/saat olarak tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günler benzer hava koşulları ile geçecek. 8 Temmuz Salı günü sıcaklık 40°C'ye çıkacak. 9 Temmuz Çarşamba günü de sıcaklığın 40°C olacağı öngörülüyor. Gündüzleri yüksek sıcaklıklar ve bol güneş ışığı hakim olacak. Akşamları ise daha serin hava koşulları görülecek.

Bu sıcak hava koşullarında açık hava etkinlikleri planlayanların dikkatli olması önemlidir. Gün ortasında dışarıda bulunmak, güneş ışınlarının dik geldiği saatlerde cilt koruması kullanmak gerekmektedir. Bol su tüketmek, olası sağlık sorunlarının önüne geçebilir. Yüksek sıcaklıkların elektrik tüketimini artırabileceğini göz önünde bulundurmak önemlidir. Enerji tasarrufu sağlayacak önlemler almak faydalı olacaktır.

Ayrıca, sıcak hava koşullarının devam edeceği günlerde yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların dikkatli olması önemlidir. Evde kalma imkânı olanların, günün en sıcak saatlerinde dışarı çıkmamaları önerilir. Serin ortamlarda vakit geçirmeleri faydalıdır. Açık hava etkinlikleri sırasında güneş koruyucu ürünler kullanmak ve uygun kıyafetler tercih etmek önemlidir. Bu şekilde güneşin zararlı etkilerinden korunmak mümkün olacaktır.