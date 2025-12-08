HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Muğla 08 Aralık Pazartesi Hava Durumu! Muğla'da hava durumu nasıl olacak?

Muğla'da 8 Aralık'ta güneşli bir hava bekleniyor. Parçalı bulutların görüleceği bu günde gündüz sıcaklığı 18°C, gece ise 8°C olacak. 9 Aralık'ta açık hava etkinlikleri için ideal koşullar devam edecek. Sıcaklık gündüz 17°C, gece ise 6°C seviyesine düşecek. Hava durumu ılıman ve stabil olduğundan, kat kat giyinmek ve güneş koruyucu kullanmak öneriliyor. Özellikle sabah saatlerinde serin hava dikkat gerektiriyor.

Muğla 08 Aralık Pazartesi Hava Durumu! Muğla'da hava durumu nasıl olacak?
Cansu Akalp

Muğla'da 8 Aralık Pazartesi günü hava genellikle güneşli olacak. Parçalı bulutlar da görülecek. Gündüz en yüksek sıcaklık 18°C olacak. Gece ise sıcaklık 8°C civarında seyredecek. Nem oranı %76 civarında kalacak. Rüzgar hızı saatte 12 km düzeyine ulaşacak.

9 Aralık Salı günü hava açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklığı 17°C seviyesine yükselebilir. Gece ise sıcaklık 6°C civarında olacaktır. 10 Aralık Çarşamba günü benzer hava koşulları devam edecek. Gündüz en yüksek sıcaklık 16°C olacak. Gece sıcaklığı 6°C seviyesine düşecektir.

Bu dönemde hava genel olarak ılıman ve stabil kalacaktır. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşük olabilir. Bu nedenle sabah erken saatlerde dışarı çıkarken daha fazla giyinmek iyi bir fikir olacaktır. Gündüz saatlerinde güneşli hava açık hava etkinlikleri için uygundur. Rüzgarın hafif olması deniz kenarında rahat bir ortam sağlar.

Hava koşullarının stabil olması planlarınız için esneklik tanır. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmayı unutmamalısınız. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşecektir. Kat kat giyinmek ve yanınızda ceket bulundurmak faydalı olur. Güneşli günlerde güneş koruyucu kullanmayı da ihmal etmemelisiniz. Cildinizi korumak açısından bu oldukça önemlidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Havaların soğumasıyla balık tezgahlarında alışverişler hızlandıHavaların soğumasıyla balık tezgahlarında alışverişler hızlandı
Burdur Şeker Fabrikasında yüksekten düşen işçi hayatını kaybettiBurdur Şeker Fabrikasında yüksekten düşen işçi hayatını kaybetti

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Muğla
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
AFAD duyurdu: Van'da 4.6 büyüklüğünde deprem

AFAD duyurdu: Van'da 4.6 büyüklüğünde deprem

Isparta'da kayıp baş her yerde aranıyor! Dikkat çeken 17 dakika detayı

Isparta'da kayıp baş her yerde aranıyor! Dikkat çeken 17 dakika detayı

Şampiyonlar Ligi'nde Monaco korkudan titriyor: Galatasaraylılara "Pasaport" operasyonu!

Şampiyonlar Ligi'nde Monaco korkudan titriyor: Galatasaraylılara "Pasaport" operasyonu!

Gonca Vuslateri'nin kiraza ödediği para gündem oldu! "Çekirdeğini bile atamam"

Gonca Vuslateri'nin kiraza ödediği para gündem oldu! "Çekirdeğini bile atamam"

100 haneli köyde 72 yıldır bu iş yapılıyor!

100 haneli köyde 72 yıldır bu iş yapılıyor!

Dikkat çeken asgari ücret rakamı! Rakam ve artış oranı verdi

Dikkat çeken asgari ücret rakamı! Rakam ve artış oranı verdi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.