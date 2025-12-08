Muğla 08 Aralık Pazartesi Hava Durumu! Muğla'da hava durumu nasıl olacak?

Muğla'da 8 Aralık Pazartesi günü hava genellikle güneşli olacak. Parçalı bulutlar da görülecek. Gündüz en yüksek sıcaklık 18°C olacak. Gece ise sıcaklık 8°C civarında seyredecek. Nem oranı %76 civarında kalacak. Rüzgar hızı saatte 12 km düzeyine ulaşacak.

9 Aralık Salı günü hava açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklığı 17°C seviyesine yükselebilir. Gece ise sıcaklık 6°C civarında olacaktır. 10 Aralık Çarşamba günü benzer hava koşulları devam edecek. Gündüz en yüksek sıcaklık 16°C olacak. Gece sıcaklığı 6°C seviyesine düşecektir.

Bu dönemde hava genel olarak ılıman ve stabil kalacaktır. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşük olabilir. Bu nedenle sabah erken saatlerde dışarı çıkarken daha fazla giyinmek iyi bir fikir olacaktır. Gündüz saatlerinde güneşli hava açık hava etkinlikleri için uygundur. Rüzgarın hafif olması deniz kenarında rahat bir ortam sağlar.

Hava koşullarının stabil olması planlarınız için esneklik tanır. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmayı unutmamalısınız. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşecektir. Kat kat giyinmek ve yanınızda ceket bulundurmak faydalı olur. Güneşli günlerde güneş koruyucu kullanmayı da ihmal etmemelisiniz. Cildinizi korumak açısından bu oldukça önemlidir.