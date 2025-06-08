Muğla 08 Haziran Pazar hava durumu! Muğla'da hava durumu nasıl olacak?

Muğla'da 8 Haziran 2025 Pazar günü hava sıcak ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 27°C civarında, gece ise 15°C olacak. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor.

9 Haziran Pazartesi günü gündüz sıcaklıkları 27°C, gece ise 16°C olacak. 10 Haziran Salı günü durum aynı. Gündüz sıcaklıkları 27°C, gece sıcaklıkları 16°C olarak tahmin ediliyor. 11 Haziran Çarşamba günü de gündüz sıcaklıkları 27°C, gece sıcaklıkları 16°C olacak.

12 Haziran Perşembe günü gündüz sıcaklıkları 28°C, gece sıcaklıkları 16°C olacak. 13 Haziran Cuma günü yine aynı sıcaklıklar tahmin ediliyor. Gündüz 28°C, gece 16°C olacak. 14 Haziran Cumartesi günü gündüz sıcaklıkları 28°C, gece 17°C olacak.

15 Haziran Pazar günü gündüz 29°C, gece 17°C tahmin ediliyor. 16 Haziran Pazartesi günü gündüz sıcaklıkları 29°C, gece sıcaklıkları 17°C olacak. 17 Haziran Salı günü gündüz sıcaklıkları 30°C, gece 18°C olacak.

18 Haziran Çarşamba günü de gündüz sıcaklıkları 30°C, gece sıcaklıkları 18°C olacak. 19 Haziran Perşembe günü gündüz 29°C, gece 18°C tahmin ediliyor. 20 Haziran Cuma günü yine gündüz sıcaklıkları 29°C, gece sıcaklıkları 18°C olacak.

21 Haziran Cumartesi günü gündüz 29°C, gece 18°C olacak. 22 Haziran Pazar günü gündüz sıcaklıkları 30°C, gece 18°C olacak. 23 Haziran Pazartesi günü de aynı sıcaklıklar bekleniyor. Gündüz 30°C, gece 18°C olacak.

24 Haziran Salı günü gündüz sıcaklıkları 31°C, gece sıcaklıkları 18°C olacak. 25 Haziran Çarşamba günü gündüz 31°C, gece 19°C bekleniyor. 26 Haziran Perşembe günü gündüz sıcaklıkları 32°C, gece 19°C olacak.

27 Haziran Cuma günü gündüz 31°C, gece 20°C olacak. 28 Haziran Cumartesi günü gündüz sıcaklıkları yine 31°C, gece 20°C olacak. 29 Haziran Pazar günü gündüz sıcaklıkları 31°C, gece ise 19°C olacak. Son olarak, 30 Haziran Pazartesi günü gündüz 31°C, gece 19°C tahmin ediliyor.

Bu dönemde hava sıcaklıkları yüksek olacak. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olmaları önemlidir. Gölgelik alanlarda vakit geçirmek ve bol su içmek faydalı olacaktır. Hafif kıyafetler tercih edilebilir. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde cilt koruyucu ürünler kullanmak da önerilir. Şapka takmak da önemlidir. Sıcak havalarda, yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların dikkatli olmaları gerekmektedir. Serin ortamlarda vakit geçirmek de iyi bir tercih olacaktır.