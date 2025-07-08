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Muğla 08 Temmuz Salı Hava Durumu! Muğla'da hava durumu nasıl olacak?

Muğla, 8 Temmuz 2025 Salı günü güneşli bir hava bekliyor.

Muğla 08 Temmuz Salı Hava Durumu! Muğla'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Muğla, 8 Temmuz 2025 Salı günü güneşli bir hava bekliyor. Sıcaklıklar 37°C civarında olacak. Bu değer, bölgedeki yazın tipik sıcaklıklarına uygun. Rüzgar 17 km/h hızla esecek. Bu durum, hava koşullarını daha da keyifli hale getirecek.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi öngörülüyor. 9 Temmuz Çarşamba günü sıcaklık 38°C'ye yükselecek. 10 Temmuz Perşembe günü ise sıcaklık 36°C civarında seyredecek. Rüzgar ise 17-22 km/h arasında değişecek. Bu, hava durumunun genel olarak stabil kalacağını gösteriyor.

Sıcak hava koşullarında, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olması önemlidir. Gölgelik alanlarda vakit geçirmek faydalıdır. Bol su tüketmek ve hafif kıyafetler tercih etmek, olası sağlık sorunlarının önüne geçebilir. Ayrıca, güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde, cilt koruyucu ürünler kullanmak ve şapka takmak, zararlı etkilerden korunmaya yardımcı olacaktır. Sıcak havalarda, yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların daha dikkatli olması gerekir.

Bu sıcak günlerde serinlemek için denize girmeyi planlayanlar, deniz suyunun sıcaklığının yüksek olabileceğini unutmamalıdır. Denize girmeden önce suyun sıcaklığını kontrol etmek önemlidir. Aşırı sıcak suyun cilt üzerindeki olumsuz etkilerini göz önünde bulundurmak da gereklidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Muğla
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