Muğla 09 Ekim Perşembe hava durumu! Muğla'da hava durumu nasıl olacak?

Muğla, 9 Ekim 2025 Perşembe günü kısmen güneşli bir hava ile karşılaşacak. Gün boyunca hava sıcaklığının 21°C civarında olması bekleniyor. Nem oranı %60 civarında olacak. Rüzgarın hızı 19.9 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:09, gün batımı ise 18:38 olarak öngörülüyor.

10 Ekim Cuma günü bol güneş ışığı altında hava sıcaklığı 24°C'ye yükselecek. 11 Ekim Cumartesi ve 12 Ekim Pazar günleri de parlak güneş ışığıyla birlikte 24°C civarında sıcaklıklar devam edecek.

Bu güzel hava koşullarından avantaj sağlamak için açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Doğa yürüyüşleri yapabilir veya sahil keyfi sürebilirsiniz. Güneş ışığının yoğun olduğu saatlerde cildinizi korumak için güneş koruyucu ürünler kullanmalısınız. Sabah ve akşam serinliğine karşı hafif bir ceket bulundurmanız da faydalı olacaktır.

Rüzgar hızının 19.9 km/saat olması, deniz kenarında rüzgarın etkisini artırabilir. Denize girmeyi planlayanların dalga ve akıntı durumunu kontrol etmeleri önemlidir. Güvenli bölgelerde yüzmek de unutulmamalıdır. Nem oranının %60 civarında olması hava sıcaklığını daha sıcak hissettirebilir. Bol su içerek ve hafif kıyafetler tercih ederek serin kalmaya özen gösterin.

Muğla'da önümüzdeki günlerde keyifli ve sağlıklı bir hava bekleniyor. Planlarınızı yaparken hava koşullarını göz önünde bulundurun. Gerekli önlemleri alarak doğanın tadını çıkarabilirsiniz. Bu güzel günlerin keyfini çıkarın.