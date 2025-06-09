Muğla 09 Haziran Pazartesi Hava Durumu! Muğla'da hava durumu nasıl olacak?

Muğla'da 9 Haziran 2025 Pazartesi günü hava durumu şöyle olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 27°C, gece saatlerinde ise 16°C civarında olacak. Havanın yağmurlu geçmesi bekleniyor. Önümüzdeki günlerde de hava koşulları benzer şekilde devam edecek. 10 Haziran Salı günü gündüz 27°C, gece 16°C sıcaklık bekleniyor. 11 Haziran Çarşamba günü gündüz 27°C, gece 16°C sıcaklık ve yağmurlu hava öngörülüyor.

Bu dönemde Muğla'da hava koşullarının yağmurlu ve serin olması, açık hava etkinlikleri planlayanlar için zorluklar yaratabilir. Seyahat etmeyi planlayanların, yağışlı hava koşullarına uygun kıyafetler ve ekipmanlar hazırlamaları faydalı olacaktır. Yağmur nedeniyle oluşabilecek su birikintileri ve kaygan zeminlere karşı dikkatli olunması önemlidir.

Hava koşullarının değişken olabileceğini unutmayın. Güncel hava durumu raporlarını takip etmek, planlamalarınızı daha sağlıklı yapmanıza yardımcı olacaktır.