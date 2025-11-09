HABER

Muğla 09 Kasım Pazar Hava Durumu! Muğla'da hava durumu nasıl olacak?

Muğla'nın hava durumu, 9 Kasım 2025'te ilçeler arasında farklılık gösteriyor. Kavaklıdere'de kapalı hava hakimken, Menteşe güneşli bir gün geçirecek. Kavaklıdere'de en düşük sıcaklık 5.8°C, en yüksek sıcaklık 15.8°C olarak tahmin ediliyor. Menteşe'de ise bu değerler 12°C ve 19.5°C olacak. Hava koşullarına uygun önlemler almak, yağışlı günler için özellikle önem taşıyor. Açık hava etkinliklerinden kaçınılması öneriliyor.

Muğla'da 9 Kasım 2025 Pazar günü hava durumu ilçelere göre değişiyor. Kavaklıdere'de hava kapalı ve bulutlu. En düşük sıcaklık 5.8°C. En yüksek sıcaklık 15.8°C olarak tahmin ediliyor. Nem oranı %62. Rüzgar hızı 2.3 km/saat.

Menteşe'de hava açık ve güneşli. En düşük sıcaklık 12°C. En yüksek sıcaklık 19.5°C olarak bekleniyor. Nem oranı %78. Rüzgar hızı 6.3 km/saat tahmin ediliyor.

10 Kasım Pazartesi günü Kavaklıdere'de hava kapalı ve bulutlu olacak. En düşük sıcaklık 14.2°C. En yüksek sıcaklık ise 22.9°C olarak tahmin ediliyor. Nem oranı %68. Rüzgar hızı 4.7 km/saat ölçülüyor.

11 Kasım Salı günü Kavaklıdere'de kısa süreli sağanak yağış bekleniyor. En düşük sıcaklık 11°C. En yüksek sıcaklık 21°C olarak öngörülüyor.

Bu dönemde hava koşullarına bağlı önlemler almak faydalı olacaktır. Yağışlı günlerde su geçirmez giysiler giymek önemlidir. Uygun ayakkabılar tercih edilmelidir. Sıcaklıkların düştüğü günlerde kat kat giyinmek önerilir. Sıcak içecekler tüketmek vücut ısısını koruyacaktır. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olunmalıdır. Devrilebilecek nesnelerden uzak durmak gerekir. Hava koşullarına uygun planlama yapmak sağlıklı olacaktır. Özellikle yağışlı günlerde açık hava etkinliklerinden kaçınılmalıdır.

