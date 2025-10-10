HABER

Muğla 10 Ekim Cuma Hava Durumu! Muğla'da hava durumu nasıl olacak?

Muğla'da 10 Ekim 2025 Cuma günü hava durumu ılıman ve güneşli olacak. Sıcaklık gün boyunca 24°C civarında seyredecek. Bu durum, bölge halkı ve ziyaretçilerin açık hava etkinliklerini gerçekleştirmesi için ideal bir ortam yaratıyor. Hafta sonu da sıcaklık 24°C ile 26°C arasında değişecek. Güneş koruyucu ürün kullanmak ve bol su içmek, bu güzel günlerin tadını çıkarırken sağlık açısından önemli.

Cansu Akalp

Muğla'da 10 Ekim 2025 Cuma günü hava durumu ılıman ve güneşli olacak. Sıcaklık gün boyunca 24°C civarında seyredecek. Bu, bölge halkı ve ziyaretçiler için keyifli bir gün sunacak. Sabah saatlerinde hava serin olacak. Öğle ve öğleden sonra ise hava daha sıcak hissedilecek.

Hafta sonu hava koşulları benzer şekilde devam edecek. 11 Ekim Cumartesi günü sıcaklık 24°C ile 26°C arasında değişecek. 12 Ekim Pazar günü sıcaklık 22°C civarında olacak. Bu sıcaklıklar, açık hava etkinlikleri ve doğa yürüyüşleri için uygun bir ortam sağlayacak.

Güzel hava koşullarında açık hava etkinlikleri için harika bir fırsat var. Güneş ışınlarının dik olduğu öğle saatlerinde güneş koruyucu ürünler kullanmak gerekiyor. Bol su içmek de önemlidir. Sabah ve akşam saatlerinde hava serin olabilir. Bu nedenle yanınızda hafif bir ceket bulundurmak faydalı olacaktır. Rüzgar hızları düşük. Bu, deniz ve su sporları için uygun koşullar sunuyor. Denize girmeyi planlayanların su sıcaklığını göz önünde bulundurarak hazırlık yapmaları önerilir.

Muğla'da 10 Ekim Cuma ve takip eden günlerde hava koşulları açık hava etkinlikleri için elverişli olacak. Hava koşullarına uygun hazırlık yaparak keyifli ve sağlıklı bir hafta sonu geçirebilirsiniz.

