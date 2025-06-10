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Muğla 10 Haziran Salı Hava Durumu! Muğla'da hava durumu nasıl olacak?

Muğla 10 Haziran Salı hava durumu yüksek sıcaklıklar ve güneşli bir gün olarak öngörülmektedir.

Muğla 10 Haziran Salı Hava Durumu! Muğla'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Muğla'da 10 Haziran 2025 Salı günü hava durumu, yüksek sıcaklıklar ve güneşli bir gün olarak öngörülmektedir. Gün boyunca hava sıcaklığının 38°C'ye kadar yükseleceği beklenmektedir. Bu sıcaklıklar, özellikle öğle saatlerinde bunaltıcı olabilir.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi tahmin edilmektedir. 11 Haziran Çarşamba günü hava sıcaklığının 37°C civarında olması beklenmektedir. 12 Haziran Perşembe ve 13 Haziran Cuma günlerinde de sıcaklıkların 37°C seviyelerinde kalacağı öngörülmektedir. Bu durum, Muğla'da sıcak ve güneşli bir haftanın geçeceğini göstermektedir.

Yüksek sıcaklıkların olduğu dönemlerde açık hava etkinlikleri planlayanların dikkatli olması önemlidir. Gün ortasında dışarıda bulunmak, güneş ışınlarının dik geldiği saatlerde cilt yanıklarına yol açabilir. Bu nedenle, mümkünse sabah erken saatlerde veya akşam serinliğinde dışarı çıkmak daha sağlıklı olacaktır.

Yüksek sıcaklıklar vücutta su kaybına neden olabileceğinden, bol su içmek faydalıdır. Hafif ve terletmeyen kıyafetler tercih edilmelidir. Gölgelik alanlarda vakit geçirmek ve güneş koruyucu ürünler kullanmak, cilt sağlığını korumaya yardımcı olur.

Sıcak hava koşulları, özellikle yaşlılar ve çocuklar için daha riskli olabilir. Bu grupların aşırı sıcaklardan korunması ve serin, gölgelik alanlarda vakit geçirmeleri önerilmektedir. Ayrıca, sıcak havalarda enerji tüketimi artabileceği için klima ve vantilatörlerin düzenli bakımları yapılmalıdır.

Hava kirliliği seviyelerinin de artabileceği unutulmamalıdır. Bu nedenle, solunum yolu rahatsızlıkları olanların dışarı çıkarken maske takmaları ve hava kalitesini takip etmeleri önemlidir.

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hava durumu Muğla
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